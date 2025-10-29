0050不小心買了38張？網笑：可惜不是買00631L不然賺更多

一名網友在Dcard股票板發文，表示自己原本只想撿一張0050，卻「手滑」成交38張，金額超過240萬元。文中坦言焦慮、不知如何處理，沒想到引爆網友瘋傳，留言區從理財建議到炫富質疑全都來，還有人神回一句：「可惜不是買00631L，不然你會賺更多。」

原PO指出，自己上班時看到0050小跌，想趁低買進一張，結果卻發現成交38張，查了一下也無法退單，只能焦慮求助：「要不要就放著等他漲？」

短短幾小時，留言爆量破百，網友們從「交割金夠不夠」一路戰到「根本是炫富新手法」，整串討論比股市還熱。

不少人勸他冷靜：「有錢交割就沒事，0050長期穩定不用怕」、「放著搞不好會變成意外的好買點」、「買0050算錯也比亂買小型股安全」。也有人分析：「設定單日額度就不會出錯」、「記得三日內交割，信用別破產」。還有網友幽默打氣：「說不定這一指成神，半年後你會感謝自己的胖手指。」

另一派網友則毫不留情：「這不是炫富是什麼」、「按一張能變38張？太假」、「240萬都能下單還上來裝小白？」更有人吐槽：「新型炫富方式誕生了」、「你要真想震撼市場，可惜不是買00631L，不然早就賺翻了。」這句也成為討論串神留言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。