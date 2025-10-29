以 ETF 為核心 打造高效能新型態多元資產配置

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

全球ETF市場掛牌數量已達上萬檔，涵蓋股票、債券到各式主題，雖然選擇眾多，卻也讓許多投資人陷入選擇困難。市場輪動快速，今天追AI，明天追高息，不僅耗時費力，更常錯失真正的主升段行情。這正是多數投資人面臨的共同困擾。為解決此痛點，兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，於10月27日至10月31日正在募集中的兆豐雙動能組合基金，提供一套「專家代勞」的一站式解決方案。

兆豐投信研究團隊指出，該基金核心價值在於解決投資人三大難題：一、資產配置：透過涵蓋股票、債券與另類資產的多元配置，建立攻守兼備的投資組合，避免將雞蛋放在同一個籃子裡的風險，應對市場的不確定性。二、進出場時機：運用雙動能投資策略，會主動判斷市場的多空氣氛。順風時，加碼強勢資產；逆風時，轉向穩健防守。讓投資組合像安裝了自動駕駛系統，智慧應對市場變化。三、標的選擇：投資人無須在數千檔ETF中大海撈針。專業團隊將運用系統化模型，精選全球具備成長與穩定性的優質ETF，大幅節省研究時間精力。

兆豐投信強調，「專業的事，交給專業的來做。」對於想長期穩健投資，又不想每天為市場波動而煩惱的投資人來說，這檔基金提供了一個省時、省力且更科學的聰明選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

