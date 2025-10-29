本周唯一除息 ETF 年化配息率6.8% 00726B 今年績效排第九強

本周唯一一檔將除息的ETF是國泰新興投等債（00726B）每受益權單位擬配發0.5元，以28日收盤價換算，單季配息率為1.49%，在29日除息；今年四季配息的金額依序為0.6元、0.58元、0.58元、0.5元；累計今年四季的配息率來到6.86%。

根據CMoney統計至28日，今年以來債券ETF以新興債表現最為出色，國泰新興投等債上漲3.71%，優於平均值的1.37%，在同類型的上百檔ETF中排行第九強。

國泰新興投等債經理人江宇騰表示，本周市場聚焦FOMC會議，聯準會是否釋出降息1碼公告，亦帶動新興市場受到市場青睞；觀察上周新興美元債指數利差普遍出現收斂，新興市場債市收漲，CPI增速未過快，市場強化降息預期，整體風險偏好升溫。

國泰新興投等債聚焦於新興市場主權債、新興市場類主權及新興市場優質公司債，皆為投資等級債，債息所帶來之收益貢獻高，不僅掌握多元債息之優勢，更有效提升投資收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。