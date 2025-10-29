5,000億美元訂單引爆AI行情…NVIDIA飆漲、00757跟漲！直雲喊：台股天下無敵

我大台股天下無敵，今天真的很強。

黃仁勳在GTC大會上重磅宣布，新一代GraceBlackwell系統累計訂單已達5,000億美元，預計2026年底前將出貨2,000萬顆GPU，成長速度是前一代Hopper的5倍，帶動NVIDIA股價突破200美元，也讓今天的台股非常活躍。

昨天的GTC相當關鍵，帶動今天AI概念股全面上攻，鴻海、緯創、廣達、奇鋐齊漲，台達電小幅休息。接下來的主軸仍是AI股市，抱緊AI持股，中長線依舊樂觀。

今天台股最重要的是，台積電與電子股同步走強，這正是多頭氣氛的展現。現在市場氛圍仍佳，千萬不要預設高點，持續做多即可。

我推薦的00757因為持有約10%的NVIDIA，今天表現同樣亮眼。用00757間接布局美國AI股票，是台美雙贏的策略。

目前市場沒有明顯利空，直雲也說過：「沒有利空，就是要做多。」

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。