普發一萬元怎麼用最值？股海老牛點名12檔「萬元入手ETF」：小錢也能滾出大財富

政府即將在十一月上旬啟動「普發一萬元」政策，這筆現金該怎麼花最划算？

財經YouTuber「股海老牛」在最新影片中表示，與其拿去出國或購物，不如把它變成能幫你「下金蛋」的資產，透過ETF投資讓這筆小錢發揮最大價值。

普發一萬別亂花 三大理由該投資ETF

老牛指出，ETF是最適合小資族入門的工具，原因有三：

第一、入門門檻低，一張ETF約一萬多元即可入手 第二、投資分散，一次打包多檔股票，比單押個股風險更低 第三、小錢起步、時間滾動的威力驚人

他形容：「ETF就像便當，有菜、有肉、有飯，營養均衡，不用研究每家公司，直接打包整盒吃。」

只要持續投入、長期累積，就能讓這筆一萬元隨著時間慢慢變成十萬、百萬。

四大類銅板價ETF方向：市值型、高股息、債券、主題型

老牛在影片中整理出「四大類、十二檔」適合普發一萬元佈局的ETF，從穩健到成長各有代表。

一、市值型ETF：穩中求勝，打包龍頭企業

FT Smart Taiwan（00905）

追蹤特選Smart多因子指數，淨值約16元，電子業占比76%、金融10%，季配息年化約4.33%。

富邦旗艦50（009802）

淨值約10.75元，新手易入手。電子72%、金融近兩成，分散度高且無台積電成分。

統一美國50（009811）

主打美股龍頭，電子產業比重達95%，前五大持股包括輝達、微軟、蘋果、亞馬遜。

二、債券型ETF：穩定收息 卡位降息行情

市場預期升息循環結束、降息可期，是佈局債券的好時機。

凱基A級公司債（00950B）

追蹤彭博全球美元A級公司債，月配息、年化約6.33%，淨值約14.2元。

FT投資級債20+（00982B）

長天期債券代表，月配息、年化5.84%，適合看好降息潛力的投資人。

群益優選非投等債（00953B）

非投資等級債，風險高但年化8.52%相對吸引，淨值約9元。

三、高股息ETF：月月領息 打造現金流

富華台灣科技優息（00929）

結合科技與高息主題，電子比重99%，前五大持股含台積電、光寶科、華碩，年化約4.4%。

富邦特選高股息30（00900）

月配息、年化殖利率約8.8%，電子佔5成、金融25%，小資族輕鬆上車。

FT台灣永續高息（00961）

強調ESG永續概念，電子55%、航運20%、金融6%，月配息年化8.6%。

四、主題型ETF：搭上趨勢快車 參與成長紅利

新光美國電力基建（009805）

受惠能源轉型與AI數據中心電力需求，淨值約12.8元。

凱基台灣AI 50（00952）

聚焦AI產業，淨值11.28元、電子比重92%，成分股包含台光電、緯穎、鴻海等。

台新AI優息動能（00962）

結合AI成長與月配息收益，淨值約11元，兼具報酬與現金流。

老牛：投資ETF不是暴富 是時間的累積

股海老牛最後提醒，投資ETF並非今天買明天就發財，而是長期累積的過程。

他強調三個心法：「持續投入，讓小錢滾大錢；不追高殺低，遵守紀律；定期檢視調整，讓投資組合與時俱進。」

「現在的一萬元，也許未來會變成十萬、一百萬，時間會是最忠實的夥伴。」

老牛說，投資自己永遠不嫌晚，讓這筆普發一萬元成為財富自由的第一步。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。