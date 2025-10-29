00981A突破15元、5個月報酬率飆破50％！不敗教主：打敗0050是基本條件

00981A股價突破15元，上市5個月報酬率超過50%，只能用驚人兩字來形容。

台積電權重僅9.1%，所以沒有集中度過高的問題，高報酬可以說是靠成分股全體發動，只是主動型的是由經理人自行調整投資組合，所以將來的組合可能會變動，而且很難預測！不像市值型的0050，成分股就是大市值的公司，成分股的變動很小，容易預測！

再來就是主動型的費用率較高，00981A大概是0050的10倍！其實就是1%跟0.1%啦！

但是00981A上市以來，也比0050多漲了10%，多給1%的經理費還是划算的。

主動型因為選股的不可預料性，加上經理費較高，對投資人來說也增加選擇的難度。

不過一檔股票的好壞，講一堆理論沒有用，因為很多都是假設未來怎樣怎樣...超過一半是用猜的。

所以，還是讓報酬率自己說話，如果可以長期維持超越大盤的報酬率，就是好的主動型ETF了...

當然了，打敗0050是基本條件，不然你還要付出更多的經理費，是不划算的。

今年新上市的主動型ETF，剛好碰到大盤往上，都有不錯的報酬率！不過講實話，我也不相信00981A可以持續維持這麼好的績效，畢竟5個月漲5成太驚人了！

所以不用期待往後可以維持這麼好的表現，它只要持續領先0050就可以了，這是往後觀察的重點！主動型存在不可預測性，所以我會偏好買兩三檔來分散，就挑報酬率前幾名！

◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。