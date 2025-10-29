台股 ETF 受益人 1144.9 萬創新高 台灣每兩人就有一人買

近期大盤頻創新高，台股ETF熱力四射人氣旺，根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加36,930人，統計總人數達1,144萬9,063人，創下歷史新高，等於台灣每兩人就有1人買台股ETF，今年來增加122萬3,227人。

進一步觀察今年來台股ETF受益人單檔表現，增加前十名依序為元大台灣50(0050)、群益台灣精選高息(00919)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、富邦台50(006208)、大華優利高填息30(00918)、國泰台灣領袖50 (00922)、富邦旗艦50(009802)；以類型來看，包括00919、0056、00878等高息型台股ETF共有4檔上榜與0050、006208等市值型一樣多，主動式00982A、00981A也有兩檔上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股；而從存股角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，投資人可依投資需求以高息型或主動式台股ETF介入台股。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，市場預期FED本周再降息一碼，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，整體而言，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受長假效應與國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。