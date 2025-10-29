聯準會（Fed）本週四（30日）將召開利率決策會議，市場普遍預期將宣布降息1碼，利率區間下調至3.75%～4.00%。隨著通膨數據趨穩、就業市場降溫，降息循環確立的預期推升債市多頭氣氛，苦等已久的「債蛙」迎來順風，資金開始從高漲的股市轉向，提前卡位債券ETF的投資機會。

據統計，儘管整體債券型ETF上週仍小幅淨流出7.5億元，但與前一週相比，資金動能已大幅翻轉，增加了172.3億元，顯示市場風向正在轉變；其中，投資級債券ETF成為資金避風港，單週轉為淨流入12.6億元，較前週大增92.4億元，顯示投資人看好降息後的債券表現，積極進場卡位。

00982B ETF經理人洪慧珊表示，Powell在美國商業經濟協會演講中暗示縮表即將結束，為市場流動性釋出利多訊號。加上美國9月CPI與核心CPI雙雙低於預期，核心商品通膨自6月來首度收斂，在通膨風險可控且就業市場疲軟下，Fed本週10月FOMC再度降息已成定局。

受惠於降息預期，近期債券ETF績效表現亮眼。以近一週績效來看，前五名全數由長天期投資級債券ETF包辦。元大零息超長美債（00969B）以週漲2.0%、月漲6.0%的表現居冠；FT投資級債20+（00982B）以週漲1.8%、月漲2.6%緊追在後；新光BBB投等債20+（00970B）週漲1.7%、月漲2.8%；中信優息投資級債（00948B）週漲1.6%、月漲2.7%；台新美A公司債20+（00942B）亦有週漲1.4%、月漲3.1%的佳績。

其中，FT投資級債20+（00982B）不僅短線表現突出，近三個月績效更高達8.0%，表現穩健。該ETF主要佈局BBB級以上的優質投資級公司債，在經濟前景仍有變數下，成為攻守兼備的選擇。

市場分析，近期績效前段班由長天期投資級債券ETF霸榜，主因在於長天期債券對利率變動的敏感度較高，在市場預期利率將走低時，能帶來更大的資本利得空間；同時，投資級債券的發行企業信用品質較佳，違約風險低，在經濟軟著陸的預期下，成為兼具賺取價差與穩定配息的理想標的。

觀察全球盤勢，美股與台股雙創新高，本週科技巨頭財報週推升市場樂觀情緒，但美國政府關門危機及主權信評降級風險仍存。理財專家建議，投資人可適度配置兼具配息與資本利得的投資級債券ETF，作為平衡投資組合風險的防禦性工具。

近期債券ETF績效

代號 股票名稱 收盤價(元) 近一周績效(%) 近1月績效(%) 近3月績效(%) 00969B 元大零息超長美債 8.9 2.0 6.0 13.1 00982B FT投資級債20+ 10.2 1.8 2.6 8.0 00970B 新光BBB投等債20+ 9.7 1.7 2.8 8.4 00948B 中信優息投資級債 9.7 1.6 2.7 8.0 00942B 台新美A公司債20+ 14.8 1.4 3.1 8.3 00959B 大華投等美債15Y+ 9.7 1.4 2.1 7.5 00966B 統一ESG投等債15+ 14.4 1.3 2.7 8.1 00937B 群益ESG投等債20+ 15.3 1.3 2.5 8.0 00980B 台新特選IG債10+ 9.7 1.3 2.3 7.5 00933B 國泰10Y+金融債 16.4 1.2 2.3 7.0 00950B 凱基A級公司債 14.4 1.1 2.6 7.1 00957B 兆豐US優選投等債 14.0 1.1 2.7 7.9 00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.5 1.0 2.4 7.6 00968B 元大優息投等債 9.5 0.6 2.3 7.6 00945B 凱基美國非投等債 14.2 0.6 0.7 3.5 00953B 群益優選非投等債 9.5 0.6 0.3 3.0 00967B 元大優息美債 9.3 0.5 2.9 7.1 00931B 統一美債20年 13.9 0.1 2.9 8.4 00981B 第一金優選非投債 9.2 -0.3 -0.3 1.6

資料來源： CMoney 資料日期： 10/28

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。