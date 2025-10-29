降息在即！債券ETF全面回神…00982B近三月漲8％穩居強檔
聯準會（Fed）本週四（30日）將召開利率決策會議，市場普遍預期將宣布降息1碼，利率區間下調至3.75%～4.00%。隨著通膨數據趨穩、就業市場降溫，降息循環確立的預期推升債市多頭氣氛，苦等已久的「債蛙」迎來順風，資金開始從高漲的股市轉向，提前卡位債券ETF的投資機會。
據統計，儘管整體債券型ETF上週仍小幅淨流出7.5億元，但與前一週相比，資金動能已大幅翻轉，增加了172.3億元，顯示市場風向正在轉變；其中，投資級債券ETF成為資金避風港，單週轉為淨流入12.6億元，較前週大增92.4億元，顯示投資人看好降息後的債券表現，積極進場卡位。
00982B ETF經理人洪慧珊表示，Powell在美國商業經濟協會演講中暗示縮表即將結束，為市場流動性釋出利多訊號。加上美國9月CPI與核心CPI雙雙低於預期，核心商品通膨自6月來首度收斂，在通膨風險可控且就業市場疲軟下，Fed本週10月FOMC再度降息已成定局。
受惠於降息預期，近期債券ETF績效表現亮眼。以近一週績效來看，前五名全數由長天期投資級債券ETF包辦。元大零息超長美債（00969B）以週漲2.0%、月漲6.0%的表現居冠；FT投資級債20+（00982B）以週漲1.8%、月漲2.6%緊追在後；新光BBB投等債20+（00970B）週漲1.7%、月漲2.8%；中信優息投資級債（00948B）週漲1.6%、月漲2.7%；台新美A公司債20+（00942B）亦有週漲1.4%、月漲3.1%的佳績。
其中，FT投資級債20+（00982B）不僅短線表現突出，近三個月績效更高達8.0%，表現穩健。該ETF主要佈局BBB級以上的優質投資級公司債，在經濟前景仍有變數下，成為攻守兼備的選擇。
市場分析，近期績效前段班由長天期投資級債券ETF霸榜，主因在於長天期債券對利率變動的敏感度較高，在市場預期利率將走低時，能帶來更大的資本利得空間；同時，投資級債券的發行企業信用品質較佳，違約風險低，在經濟軟著陸的預期下，成為兼具賺取價差與穩定配息的理想標的。
觀察全球盤勢，美股與台股雙創新高，本週科技巨頭財報週推升市場樂觀情緒，但美國政府關門危機及主權信評降級風險仍存。理財專家建議，投資人可適度配置兼具配息與資本利得的投資級債券ETF，作為平衡投資組合風險的防禦性工具。
近期債券ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近一周績效(%)
|近1月績效(%)
|近3月績效(%)
|00969B
|元大零息超長美債
|8.9
|2.0
|6.0
|13.1
|00982B
|FT投資級債20+
|10.2
|1.8
|2.6
|8.0
|00970B
|新光BBB投等債20+
|9.7
|1.7
|2.8
|8.4
|00948B
|中信優息投資級債
|9.7
|1.6
|2.7
|8.0
|00942B
|台新美A公司債20+
|14.8
|1.4
|3.1
|8.3
|00959B
|大華投等美債15Y+
|9.7
|1.4
|2.1
|7.5
|00966B
|統一ESG投等債15+
|14.4
|1.3
|2.7
|8.1
|00937B
|群益ESG投等債20+
|15.3
|1.3
|2.5
|8.0
|00980B
|台新特選IG債10+
|9.7
|1.3
|2.3
|7.5
|00933B
|國泰10Y+金融債
|16.4
|1.2
|2.3
|7.0
|00950B
|凱基A級公司債
|14.4
|1.1
|2.6
|7.1
|00957B
|兆豐US優選投等債
|14.0
|1.1
|2.7
|7.9
|00958B
|永豐ESG銀行債15+
|9.5
|1.0
|2.4
|7.6
|00968B
|元大優息投等債
|9.5
|0.6
|2.3
|7.6
|00945B
|凱基美國非投等債
|14.2
|0.6
|0.7
|3.5
|00953B
|群益優選非投等債
|9.5
|0.6
|0.3
|3.0
|00967B
|元大優息美債
|9.3
|0.5
|2.9
|7.1
|00931B
|統一美債20年
|13.9
|0.1
|2.9
|8.4
|00981B
|第一金優選非投債
|9.2
|-0.3
|-0.3
|1.6
資料來源：CMoney 資料日期：10/28
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
