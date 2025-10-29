快訊

靠0050用定期定額來默默變有錢！小犬：時間比行情更重要

小犬的投資日誌
市場漲跌交替，小犬靠0050定期定額培養紀律，穩定累積財富。記者林俊良／攝影
市場漲跌交替，小犬靠0050定期定額培養紀律，穩定累積財富。記者林俊良／攝影

我用定期定額買0050，慢慢變有錢！

最近我就是老老實實用「定期定額」買元大台灣50（0050），一開始也會怕啦，行情上上下下，有時看到紅的就很開心，看到跌就開始懷疑我的想法正確嗎？連續扣款好幾天了，我已經默默存到790股了，帳面還有一點小小的正報酬，這種穩穩前進的感覺真的很好。

身邊不少人問我：「你用這種方式買，真的賺得到錢嗎？」我都苦笑著回答：「應該會吧，不過至少我有嘗試啊。」我想0050代表的就是台灣權值大的公司，長期來看，台灣經濟成長，它自然也會漲，但只要市場好，0050會穩得讓人安心。

我覺得定期定額最大的力量不是報酬率多高，而是「紀律」跟「時間」的累積，本金小沒關係，重點是一直做、不停手，時間會幫我們放大努力的成果。

所以我想對還在觀望的人說：別怕行情、別怕跌，堅持扣下去！我想等幾年後回頭看，你可能會發現，原來那個沒放棄的自己，才是最厲害的投資人。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

