普發1萬元 國泰投信教戰 ETF 配置心法

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

普發1萬元要來了！11月5日起開放登記，最快11月12日入帳，各大電商趁勢搶推雙11購物優惠，國泰投信提醒，與其消費在民生娛樂，其實更建議善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦、本周將迎來台、美超級財報周，股市可望延續這波漲勢，台股今年表現亮眼，想跟上市場節奏，可考慮股價相對親民的市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）」；或另一檔風靡日本市場的科技型ETF「國泰台灣科技龍頭（00735）(原名:國泰台灣5G+（00881）)；以及超過百萬人都擁有的國泰永續高股息（00878），本周五（31日）即將公布10月收益分配期前公告。

國泰投信ETF研究團隊指出，台股今年從22,000點上漲到最高超過28,000點，台股開戶數、台股ETF受益人數同創新高，以熱門市值型ETF 00922為例，成分股網羅具備成長潛力的台灣大市值企業，指數的篩選規則結合市值規模與獲利能力，聚焦具代表性與競爭力的優質公司，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金、緯穎、廣達等，今年以來規模強勢成長，迅速上升成為市值型ETF規模前三大，展現高人氣與高流動性，目前親民的股價僅約25元，適合以小額資金逐步累積部位，輕鬆參與台股成長契機。

國泰台灣科技龍頭ETF( 00881)基金經理人蘇鼎宇表示，比起市值型ETF，00881更精準對焦在台股AI供應鏈，基金三個月、六個月及一年報酬分別是24.42%、39.58%、32.30%，在一般型ETF中名列前茅，近1年報酬更是位居冠軍。截至10月23日，00881已拉升台積電權重至41.47%，AI概念股占比超過9成，展望全球市場，本週輝達GTC大會登場，由輝達執行長黃仁勳親自領軍，可望再創一波市場話題。

國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人江宇騰提醒，全台ETF已經超過300多檔，投資人應考量自身需求規劃不同類型ETF的資產配置，除了布局科技型或市值型ETF追成長之外，著重高息股的00878已被百萬人納入清單，作為資金的避風港，主因是00878掛牌5年來歷經市場多空，且產業配置足夠分散。

基金持有逾三成的金融股，由於金融業受到政府嚴格監管，並受到適當的介入保護，造就金融股與其他個股相比，具有相對較高的殖利率，波動度又相對低，當市場不確定性升溫，00878持有的金融股亦能幫助基金降低波動度，但又有AI類股可做為成長力道，適合享退族，或初入職場對金融市場仍不熟稔的小資族，都可透過00878季配息的機制，規劃自身理財需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 國泰 台股

