大盤跌它卻狂噴！00981A逆勢大漲2.58％…直雲驚：昨天最猛主動ETF

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
大盤走跌、00981A反向上漲2％多，投資人見證主動式ETF的威力。記者林俊良／攝影
大盤走跌、00981A反向上漲2％多，投資人見證主動式ETF的威力。記者林俊良／攝影

＊原文發文時間為10月28日

00981A今天噴爛了 大漲2.58%

我算是財經網紅裡面很早很早開始推主動式ETF，重點是我只推00981A和00982A，後面果然證明最強就這兩檔，國外的只有推00757，最推的ETF就只有這三檔，連ETF都不想跟別人一樣包牌。

而且我周末發文說任何的ETF都跟我沒有利益關係，我就是推薦好的ETF而已，當初聽我話買這三檔ETF的直雲大家庭真的笑著賺錢。

今天大盤是跌的，但是00981A居然大漲2.58%真的有夠兇，有買的投資朋友一定超開心的！

我看多空有能力，選個股也有能力，當然選ETF也有自己的能力，推這些都跟我沒有利益關係，我只想讓大家賺錢。

大家會投資的都是大人了！誰在唬你誰在幫你都很清楚，難怪直雲可以很快站上10萬粉絲，大家的眼睛是雪亮的。

直雲每天都想盡辦法讓大家可以賺更多錢喔；降息就是做多，衝啊！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

