投資大趨勢論壇／安聯施政廷l：動態調整 兼顧成長、股息

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
主動安聯台灣高息ETF基金經理人施政廷。安聯投信／提供
主動安聯台灣高息（00984A）ETF基金經理人施政廷表示，目前台股位處高檔震盪，AI、科技等成長股擔綱主流，隨著市場對於聯準會降息預期持續增強，也對美國重量科技股財報，以及即將登場的川習會看法轉趨樂觀，在高檔及波動環境下，更須以主動方式挹注成長與股息雙因子。

經濟日報將於11月18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，施政廷將以「台股高息新選擇 主動打造成長與收益並行的投資解方」為題，發表專題演講。

施政廷強調，在高檔環境下，股市波動變高，分散風險比集中押注更重要；投資組合中放入股息因子可以降低波動，同時不放棄成長機會，適當的分散策略，有機會提供相對穩健的表現。

對於主動式高息ETF如何兼顧「配息可持續性」及「股價資本利得」，施政廷強調，主動式優勢在於動態調整與多策略互補，最大不同在於三個關鍵，一是選股範圍更廣，有500至700檔股票池；二是多策略運作，非僅單一選股邏輯，而是五大策略互補；三是成長與股息並重。

施政廷同時也分享他心中的核心高股息策略，須具備三條件：穩定且可持續配息能力；股息表現具競爭力，可觀察其相對殖利率；評估股價動能是否符合上升趨勢以及沒有高息、但股價一直跌的「價值陷阱」。投資團隊的選股池是否要夠廣也很重要。

00984A同時採用多策略模組，多元分散是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

