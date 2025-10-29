投資大趨勢論壇／野村但漢遠：主動式ETF 創超額報酬

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
野村投信投資策略部副總經理但漢遠。野村投信／提供
野村投信投資策略部副總經理但漢遠。野村投信／提供

台股10月續創歷史新高，野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，統計過去十年，台股第4季每股純益（EPS）通常表現是全年最好，而第4季、甚至隔年第1季的平均季度報酬也是最好，基本面助攻行情再創新高機率大，投資人透過主動式台股ETF有望掌握主題、類股輪動，發掘超額報酬。

經濟日報將於11月18日舉辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，但漢遠將以「迎接台股新輝煌，主動50讓經典再增強」為題，發表專題演講。

根據歷史經驗，台股在年底往往容易出現作帳行情，外資也傾向在11月至隔年2月回補買超台股，因為基本面有底氣。

近期台股在內的全球主要股市屢創新高，上演階梯式上漲，帶動市值型ETF近年表現相對亮眼，例如，臺灣50指數近十年總報酬勝過加權指數。主動野村台灣50（00985A）便是以臺灣50指數長期報酬潛力為基底，再搭配野村專業團隊主動選股拚超額報酬，這檔ETF策略持股跟指數連結度約62%，權值股行情不漏接，且透過主動選股，獨家個股平均達27檔，以期拚更多alpha（超額回報）。

野村獨特的投資因子模型以歷史資料進行實證統計分析，找出股票的平均報酬率受到哪些因素影響，以量化指標掌握具有超額報酬表現機會的個股。

研究顯示，結合成長、價值、動能三面向，「野村獨特因子+市值」篩選後綜合評比分數較高個股，長期報酬潛力較佳，即透過主動篩選，以追求長期優於績效指標或大盤的成長潛力、並網羅較佳息收機會。

