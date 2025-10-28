美股激勵下 海外股票ETF規模創高 三檔刷新紀錄

美股四大指數27日再度改寫新高，也激勵海外股票ETF總規模跟著水漲船高，昨（28）日衝上5,612.04億元，其中最大一檔，富邦NASDAQ（00662）規模突破600億元，助推海外股票ETF的規模表現。

根據CMoney統計海外股票ETF規模，截至28日，海外股票ETF總規模首度突破5,600億元，來到5,612.04億元，相較於2024年底的5,006.39億元，增加605.64億元或12.09%。

海外股票ETF規模前十大標的依序為富邦NASDAQ的619.89億元、復華富時不動產449.88億元、統一FANG+的433.8億元、中信中國高股息376.85億元、元大S&P500的333.67億元、國泰費城半導體312.21億元、元大滬深300正2的257.88億元、元大航太防衛科技189.15億元、富邦越南144.95億元、國泰智能電動車141.04億元。

其中，富邦NASDAQ、復華富時不動產、元大航太防衛科技三檔28日的規模都改寫掛牌以來新高。

對比去年底的前十大排名變化，富邦NASDAQ仍坐規模第一大，復華富時不動產、元大S&P500、元大航太防衛科技三檔則紛紛前進兩個名次。從市價表現來看，富邦NASDAQ、統一FANG+、國泰費城半導體、國泰智能電動車等昨日收盤價也創下新高紀錄。

另以今年漲幅來看，元大航太防衛科技上漲59.9%最佳；超過三成有三檔，依序為富邦越南39.09%、國泰費城半導體32.4%、國泰智能電動車30.8%；兩成以上是中國相關產品，為元大滬深300正2漲23.8%、中信中國高股息22.5%；一成之上則是美國科技代表的統一FANG+漲16.9%、富邦NASDAQ漲13.4%。

富邦NASDAQ經理人王辰方表示，美股四大指數近期同步創下歷史新高，市場氛圍持續樂觀。美中經貿協商前景改善，加上美國9月CPI報告顯示通膨趨勢溫和，進一步提振投資人信心。

根據CME FedWatch工具顯示，本周降息機率維持在98%–99%高檔，12月降息機率亦由數據公布前的91%再度走升。降息預期的強化，不僅有助於經濟動能延續，也為股票市場更高的估值提供合理性支撐。至於外界關注的美國政府關門與中小銀行營運風險，影響層面有限。

