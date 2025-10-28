大盤搶攻28,000點功敗垂成 仍有九檔台股ETF逆勢收歷史新高

台股10月28日開高走低，一度攻上28,000點，終場小跌44點，收27,949點，跌幅0.1%，成交金額略縮1.5%到5,556億元。大盤搶攻28,000點失利，但仍有九檔台股ETF逆勢收歷史新高，其中被動式ETF有五檔，主動式ETF有四檔。

這九檔台股ETF依收盤價高低排序，依次為元大中型100（0051）、中信小資高價30（00894）、台新臺灣IC設計（00947）、主動統一台股增長（00981A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、凱基台灣AI 50（00952）、台新AI優息動能（00962）。

由這些價格創新高的ETF來看，可以發現台股最近的強勢族群，包括IC設計、高價股、人工智慧（AI）相關等，最近表現都超越大盤。另外，元大中型100的前五大成分股為致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、京元電子（2449）、欣興（3037）、健策（3653），表現出色，推升0051收盤創歷史新高。

雖然台積電（2330）及聯發科（2454）在28日收黑，拖累絕大多數ETF績效，但四檔主動式ETF表現搶眼，同步登上掛牌以來的新高價。其中，以主動統一台股增長（00981A）最受矚目，單日大漲2.5%，為所有ETF漲幅冠軍，最新規模來到217億元，也是主動式ETF中最高。

展望後市，群益投顧指出，市場對於美國聯準會（Fed）降息預期持續增強，也轉趨樂觀看待美國重量科技股財報與即將登場的川習會。台股漲多風險漸增，影響追價動能，但市場樂觀心理可望維持高檔震盪格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。