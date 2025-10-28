《新世代退休計畫》ETF連結基金 四優勢

ETF連結基金是什麼？其實，ETF連結基金與一般共同基金相同，差別只在於共同基金是由個別基金經理依照產品之投資特色、範圍、標的等規範，進行由上往下（top-down）總經分析，再從各產業趨勢之研究、以及個別企業投資價值之判斷由下往上（bottom-up）選股，希望為投資人創造最佳報酬。

而ETF連結基金投資標的則投資於單一ETF，屬於被動式產品，依據主管機關規範，ETF連結基金之資產規模須有90%以上投資於主基金，以獲取貼近主基金的報酬表現，其他部位則以投資在短期投資工具，如期貨，以利於基金支應申購與贖回所需。

ETF連結基金的發行，最大目的是讓原本只習慣透過銀行通路投資的人，也能透過ETF連結基金輕鬆參與指數化投資，甚至可以將ETF連結基金跟其他國內、國外不同資產類別進行投資組合搭配，做好資產配置。ETF連結基金與ETF主要差異有四點，也具備的四大優勢：

第一，交易管道更多元

ETF主要是於股市交易，須開立證券帳戶才能交易，而ETF連結基金因為是共同基金，所以交易管道，包含銀行、投信、基金平台、券商等，只要連結基金在各銷售通路有上架，則投資人可以交易的管道也相當便利，更重要的是，讓沒有開立證券戶，習慣透過基金投資理財規劃或長期投資的投資人，能更便利透過ETF連結基金參與指數化投資。

第二，成交更容易

ETF的交易是在台股開盤時間9：00~13：30，以各檔ETF市價交易，ETF連結基金因為是共同基金，一天只有一個淨值，不會有買不到或沒賣掉的問題。因為若有些投資人無法盤中即時看盤並掛價下單，很可能收盤後才發現ETF價格沒有到要買或要賣的價格，但ETF連結基金不會發生這樣的情況。

第三，申購金額更親民

投資人交易ETF是以市價為主，連結基金價格則相對ETF更親民。

元大台灣50（0050）於6月18日已經順利完成分割並重新恢復交易，恢復交易以來股價持續上漲，再突破50元，買進一張金額為至少5萬元，即使相較於0050分割前已經較好入手。

然而，連結基金不論是單筆投資或是定期定額投資，皆可自由設定投資金額與投資頻率，更為便利。

第四，兩種級別更靈活

ETF多設有配息機制，強制配息，ETF連結基金則設計有配息級別、不配息級別，投資人可靈活選擇，搭配本身投資需求。其中，沒有意願領息的投資人可選擇不配息級別，運用股息自動再投資，特別是可能有些高資產投資人，並不希望因為領息需要併入綜合所得稅，而直接將股息自動再投資，賺取資本利得，證券交易所得稅還能免稅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。