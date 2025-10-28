台股ETF雙主題聚光 兼顧成長、高息吸引資金持續湧入

10月以來台股主被動ETF單位數逆勢成長，比重從9月約22%增至10月來的48%。其中，台股ETF以新光臺灣半導體30（00904）增幅6.4%居冠，主動式ETF則以主動安聯台灣高息（00984A）增幅最大，顯示成長、高息雙因子持續為吸引市場目光關鍵動能。

根據統計，10月以來，台股主被動式ETF單位數成長率為正者約有33檔、逾1%有五檔，包括新光臺灣半導體30、國泰台灣領袖50、野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息、聯邦台精彩50；其中，野村臺灣新科技50、主動安聯台灣高息9月單位數成長率為9.7%、7.3%的正成長，連二月吸金。

觀察近二月台股主被動ETF單位數成長，凸顯即使台股面對地緣政治雜音再起，但仍有AI等樂觀展望光環挹注市場信心，台股與美股大致維持高檔震盪格局，使得成長、高息雙因子均受到市場青睞。

10月來台股ETF單位數增幅前十

安聯投信台股團隊指出，美國聯準會9月正式啟動降息，但從會後公布之點陣圖來看，聯準會官員對於未來利率走勢看法分歧，主要爭議點在於關稅對於通膨影響是否已顯現，以及影響程度是否為一次性，不過就過往歷史經驗及目前市場預期10月仍會降息來看，資金面走向有利風險性資產。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，台股已連五個月上漲，居高思危言論日益增多，加上投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪的變數，現階段策略上更須重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度。

施政廷表示，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，仍宜把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，中長期來看，從2026年起，全球AI應用全面擴張，各家科技巨頭啟動AI軍備競賽後，急需龐大運算資源，將推動算力紅利成長，與龐大運算新商機，且同步加速台灣半導體類股未來十年黃金成長期。

