主動式商品漲風吹不停 00981A衝破15元 勁揚2.5%

台股昨（28）日在28,000整數關卡上下遊走，投資台股的相關ETF呈現跌多漲少的局面，不過，主動式ETF包下單日漲幅前四強，其中，主動統一台股增長（00981A）逆勢勁揚2.5%，終場收最高15.11元，成為首檔登上15元的主動式台股ETF，而主動群益台灣強棒漲幅也有1.1%。

根據CMoney統計，昨日收盤價改寫成立新高的台股主被動ETF共有九檔，包含被動式的中信小資高價30、中信綠能及電動車、台新AI優息動能、元大中型100以及台新臺灣IC設計共五檔；今年以來漲幅介於17.3%至34.8%間。

至於創新高的主動式ETF則有主動統一台股增長、主動野村臺灣優選、主動群益台灣強棒以及主動野村台灣50共四檔，自5月起陸續掛牌，目前以主動統一台股增長大漲51.1%最佳，上市以來短短五個月已飆漲超過五成，在當前主流趨勢股大同小異，更凸顯經理人的操盤實力，除了選股精準，更重要的關鍵在「買得早」、「抱得住」，現在最夯的趨勢主流股，幾乎在5月底就已經建倉，就已列為核心持股。

至於主動野村臺灣優選掛牌以來也有44.4%、主動群益台灣強棒42.1%、主動野村台灣50漲25%。

統一投信指出，美國聯準會在降息循環的軌道上，有利資金行情持續，加上AI長線爆發力依然看俏，台股長多格局未變，投資人可以定期定額長線累積財富，以免錯失多頭行情的機會。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，從技術面看，長線多方優勢明顯，短期趨勢反轉疑慮不大。不過，應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大變化。看好類股以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。AI基建能見度明確，包含電源解決方案、電力模組線束、水冷散熱╱滑軌機殼等持續湧現成長契機；生成式AI圖片╱影片需求增長，可多留意相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。