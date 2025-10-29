雙幣ETF交易 四個改變

臺灣證券交易所昨（28）日董事會通過多項攸關資本市場發展的法規修正案，以優化雙幣ETF交易制度、打造亞洲創新籌資平台、精進創新板及外國企業上市制度，其中為優化雙幣ETF交易，增加日圓為加掛幣別。

針對優化雙幣ETF交易制度部份，證交所表示，為打造更具效率的雙幣ETF市場，修訂四大法規制度，一是因應ETF可加掛得申購買回的其他幣別受益憑證，並配合主管機關增訂主動式ETF得為認購（售）權證的連結標的，修正多項營業細則與上市審查準則。

二是開放加掛ETF申購買回與募集發行，未來加掛的受益憑證將獨立計算淨值，並增列其淨值為零或負數時，比照現行ETF終止上市。同時，加掛受益憑證可辦理募集發行，不再僅限於原基金受益憑證轉換。

三是僅國外成分ETF可加掛外幣憑證，明定僅標的指數成分全部為國外有價證券之被動式ETF（國外成分證券指數股票型證券投資信託基金），得申請加掛外幣受益憑證。

四、增加日圓為加掛幣別，加掛幣別除現有的人民幣、美元外，新增日圓。收益分配與轉換機制，未來新制下，收益分配幣別將由新台幣改為外幣配發。

轉換機制亦調整為依前一日淨值計算可轉換的受益權單位數，轉換後若不足一受益權單位，由投信公司退還新台幣現金差額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。