買啥賠啥！他想「清掉套牢股」轉買0050 網友支持：先砍非主流

隨著台股指數站上高檔，一名網友在PTT發文請益，表示自己過去因關稅危機與4月股災接連受創，曾在鴻海、聯電、力成等個股套牢，如今行情回升，他猶豫是否應趁反彈出清持股、轉向0050等ETF避險。貼文引發熱烈討論，網友分成「趁高減碼」與「長期持有」兩派，掀起一場「套牢股出清學」的實戰辯論。

原PO回顧操作經歷，坦言因菜鳥心態「開戶就亂買」，高點進場又在低檔斷頭，導致錯失後續反彈。他列出手中三檔持股，包括聯電平衡點51元、鴻呈143元、力成200元，詢問是否應先停利或轉向6208、0050等指數型ETF，或繼續抱股等待回本。「買什麼賠什麼，現在只想找時點出走」，他自嘲道。

不少網友建議「問就是賣」，認為以原PO的心態與經驗，不宜持有個股。「個股除非你很懂，不然風險太高，買ETF至少終有一天會回本」、「你這樣的狀況適合0050或VOO」成為共識留言。也有人直言「先砍非主流、沒前景的股，換有未來性的題材」，或分享自身經驗「套一年小賺就跑」、「早認清自己沒眼光，轉買指數越早發財」。

另一派則認為市場仍有潛力，建議不必急著全出清。「力成還有機會，記憶體循環又回來」、「大盤32000還有肉」，甚至有人認為「現在只是橫盤整力，還沒見頂」。部分留言則指出，原PO應檢討投資策略，而非只看損益點，「成本不該決定你要不要賣，重點在未來成長性」。

也有網友從行為財務角度分析，「散戶哪一次不是解套就賣」、「你賣就漲、抱就跌」，強調投資決策應建立在資產配置與紀律，而非情緒補償。整體而言，板上多數意見傾向保守派，建議原PO趁高調整部位、轉向ETF分散風險，但也不乏認為「夢想不該太早放棄」的少數派聲音，呈現出台股高檔下投資人普遍的猶疑與兩難。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。