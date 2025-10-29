快訊

買啥賠啥！他想「清掉套牢股」轉買0050 網友支持：先砍非主流

台股示意圖。本報系資料照
隨著台股指數站上高檔，一名網友在PTT發文請益，表示自己過去因關稅危機與4月股災接連受創，曾在鴻海、聯電、力成等個股套牢，如今行情回升，他猶豫是否應趁反彈出清持股、轉向0050等ETF避險。貼文引發熱烈討論，網友分成「趁高減碼」與「長期持有」兩派，掀起一場「套牢股出清學」的實戰辯論。

原PO回顧操作經歷，坦言因菜鳥心態「開戶就亂買」，高點進場又在低檔斷頭，導致錯失後續反彈。他列出手中三檔持股，包括聯電平衡點51元、鴻呈143元、力成200元，詢問是否應先停利或轉向6208、0050等指數型ETF，或繼續抱股等待回本。「買什麼賠什麼，現在只想找時點出走」，他自嘲道。

不少網友建議「問就是賣」，認為以原PO的心態與經驗，不宜持有個股。「個股除非你很懂，不然風險太高，買ETF至少終有一天會回本」、「你這樣的狀況適合0050或VOO」成為共識留言。也有人直言「先砍非主流、沒前景的股，換有未來性的題材」，或分享自身經驗「套一年小賺就跑」、「早認清自己沒眼光，轉買指數越早發財」。

另一派則認為市場仍有潛力，建議不必急著全出清。「力成還有機會，記憶體循環又回來」、「大盤32000還有肉」，甚至有人認為「現在只是橫盤整力，還沒見頂」。部分留言則指出，原PO應檢討投資策略，而非只看損益點，「成本不該決定你要不要賣，重點在未來成長性」。

也有網友從行為財務角度分析，「散戶哪一次不是解套就賣」、「你賣就漲、抱就跌」，強調投資決策應建立在資產配置與紀律，而非情緒補償。整體而言，板上多數意見傾向保守派，建議原PO趁高調整部位、轉向ETF分散風險，但也不乏認為「夢想不該太早放棄」的少數派聲音，呈現出台股高檔下投資人普遍的猶疑與兩難。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電（2330）是外國公司？阿格力：外資持股逾七成、創始股東幾乎全數退出

鈊象（3293）股價跌破750！股民焦慮「八成資金被套」 網勸停損買0050

00919、00878股價有望爆發！杉本曝Q4補漲2原因：趁現在合理價買進

債券ETF在低點⋯他喊「債蛙入場」降息前要買！網反憂匯率風險

0050買起來…預計11月每天買進5000元！小犬：用「紀律」打敗情緒

我要用「紀律」打敗情緒，11月繼續定期定額0050！ 11月的計畫我排好了，只要股票市場有開，我就買0050，一天5000元，天天執行，有人說這樣太瘋狂，但我覺得這才叫「紀律」。 這陣子我公司訂單

0050績效亮眼「為何還要買其他股票？」 網曝散戶心態：漲太慢、不刺激

台股近年AI行情火熱，元大台灣50（0050）報酬屢創高，引發網友疑惑「既然0050那麼好賺，為什麼大家還要買其他股票？」該篇討論文在Dcard掀起熱烈回應，留言區從投資報酬率、風險偏好到人性心理全面開戰，呈現ETF派與個股派兩種典型思維的碰撞。

00757、0050定期定額被券商賺手續費？財經雪倫舉例破迷思：單筆能抵5年

財經雪倫有一天跟朋友吃飯，他跟我說過去他只有買個股，最近第一次買ETF，而且是用定期定額的方式投資0050、006208。 從開始扣款到現在都沒有停購過，現在帳上0050因為分割已經累積20張，帳上報酬達62%，兩年時間裡，帳上總資產累積到200萬。 不過朋友老公卻說「要買就單筆買，幹嘛定期定額買？單筆獲利才高」，朋友老公認為，定期定額是券商跟投信業者要賺手續費、經理費的工具。 實際上，真的是這樣嗎？

006208今股價盤中又創新高！稀飯：首買70幾塊跌至60多元照樣定期定額

今天006208股價持續創新高，股價來到151元，就會有人私訊我說：「我從90元一路看到現在，還是沒買...」 很多人總在擔心「現在是不是高點」，但殊不知，那個「怕太高不敢買」的自己，反而錯過了整段

川普教會玩股紀律！網曝勝利4原則：買0050最簡單

今年在美國總統川普的影響之下，全球股市走勢難以預測，震盪幅度也相當劇烈。一名網友在Dcard發文表示「川普提醒我玩股市該有的紀律」，引起投資族熱烈討論。原PO指出，今年股市猶如「情緒過山車」，台、美股不是全面飆漲就是瞬間大跌，川普在Truth Social的貼文甚至能左右隔日行情。他坦言，自己起初也被市場情緒牽著走，但後來體會到投資能否成功的關鍵，不在預測市場，而在於紀律。

高股息ETF相比市值型確定性比較好？Ffaarr：一樣！且熊市未必跌得少

常看到有一種說法，是指數化投資( 長期基有大盤市值型ETF) 不確定性很高，市場好壞時報酬差很多。 言下之意，是高股息確定性比較高。 但如果要說股價，只要是股票ETF都有很大的不確定性。( 高股息

