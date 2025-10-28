主動式價值浮現？統一00981A逆勢成首檔15元ETF 網嗨喊：讓人愛上

台股28日收黑，主動統一台股增長ETF（00981A）開盤後股價從14.79元步步走高，終場上漲2.57%，收15.11元，達成「首檔站上15元的主動式台股ETF」成就，登上全市場ETF漲幅第一。

台股盤中再度站上兩萬八千點後回落，終場以跌幅0.16%作收。而主動統一台股增長ETF股價卻逆風上揚，股民在網上助威「統一00981A上15元吧，別撐了」、「主動台股ETF最快15元就要來了嗎」，主動統一台股增長ETF股價不僅衝上15元，還一路向上並以最高價15.11元收盤。同時，股民也相互討論：「台股下跌千家，主動統一台股增長ETF卻能逆勢上漲，這代表什麼？」、「主動式的價值浮現了！神鬼操盤手」。

依據投信官網資料，主動統一台股增長ETF以AI龍頭股為投資主軸，布局受惠AI成長的半導體先進製程、散熱、伺服器、高速傳輸、CCL、交換器、光纖等族群。截至28日，主動統一台股增長ETF持股16檔千金股，包括台積電（2330）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、旺矽（6223）、台光電（2383）、緯穎（6669）等，還有兩檔準千金股智邦（2345）、勤誠（8210）。

在統一00981A飆車般的超猛表現下，數次與其共同見證歷史新頁的PTT股民也不禁大喊：「我要主動愛上你，統一00981A！」，戲稱統一00981A縮寫是「主動愛你ETF」，指其股價表現會讓人主動愛上。

先前不少投資人因主動式ETF成立時間尚淺，質疑其長線績效，但實際上統一投信有數檔台股基金成立以來報酬率已超過1,000%。股民直言：「主動式ETF未經股市多空、長期表現無佐證等，相信這一類謬論的人，就賺不到這50%了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。