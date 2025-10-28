快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式價值浮現？統一00981A逆勢成首檔15元ETF 網嗨喊：讓人愛上

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股28日收黑，主動統一台股增長ETF（00981A）開盤後股價從14.79元步步走高，終場上漲2.57%，收15.11元，達成「首檔站上15元的主動式台股ETF」成就，登上全市場ETF漲幅第一。ETF示意圖／AI生成
台股28日收黑，主動統一台股增長ETF（00981A）開盤後股價從14.79元步步走高，終場上漲2.57%，收15.11元，達成「首檔站上15元的主動式台股ETF」成就，登上全市場ETF漲幅第一。ETF示意圖／AI生成

台股28日收黑，主動統一台股增長ETF（00981A）開盤後股價從14.79元步步走高，終場上漲2.57%，收15.11元，達成「首檔站上15元的主動式台股ETF」成就，登上全市場ETF漲幅第一。

台股盤中再度站上兩萬八千點後回落，終場以跌幅0.16%作收。而主動統一台股增長ETF股價卻逆風上揚，股民在網上助威「統一00981A上15元吧，別撐了」、「主動台股ETF最快15元就要來了嗎」，主動統一台股增長ETF股價不僅衝上15元，還一路向上並以最高價15.11元收盤。同時，股民也相互討論：「台股下跌千家，主動統一台股增長ETF卻能逆勢上漲，這代表什麼？」、「主動式的價值浮現了！神鬼操盤手」。

依據投信官網資料，主動統一台股增長ETF以AI龍頭股為投資主軸，布局受惠AI成長的半導體先進製程、散熱、伺服器、高速傳輸、CCL、交換器、光纖等族群。截至28日，主動統一台股增長ETF持股16檔千金股，包括台積電（2330）、貿聯-KY（3665）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、旺矽（6223）、台光電（2383）、緯穎（6669）等，還有兩檔準千金股智邦（2345）、勤誠（8210）。

在統一00981A飆車般的超猛表現下，數次與其共同見證歷史新頁的PTT股民也不禁大喊：「我要主動愛上你，統一00981A！」，戲稱統一00981A縮寫是「主動愛你ETF」，指其股價表現會讓人主動愛上。

先前不少投資人因主動式ETF成立時間尚淺，質疑其長線績效，但實際上統一投信有數檔台股基金成立以來報酬率已超過1,000%。股民直言：「主動式ETF未經股市多空、長期表現無佐證等，相信這一類謬論的人，就賺不到這50%了。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 台積電 台達電 台光電

延伸閱讀

外資獨賣！三大法人調節237億元 台股續打2萬8攻防戰

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台積電力守平盤之上 台股狹幅震盪 震盪中醞釀新一波攻勢

相關新聞

00929同為00940的「難兄難弟」！懶錢包：沒那麼差只是期待太高…失望自然被放大

台灣ETF市場進入洗牌期，曾是「月配息始祖」的富華台灣科技優息（00929），從一度萬人追捧，到規模暴縮千億、股東流失超過34萬人。 財經創作者懶錢包（摳摳）在最新影片指出，00929的轉折並非

主動式價值浮現？統一00981A逆勢成首檔15元ETF 網嗨喊：讓人愛上

台股28日收黑，主動統一台股增長ETF（00981A）開盤後股價從14.79元步步走高，終場上漲2.57%，收15.11...

台股、台積電屢創高 含積量高台股 ETF 績效亮 這2檔近一周表現居冠

台股連日來挑戰28,000點關卡，27日寫下盤中及收盤新高，28日則是再度衝關，護國神山台積電（2330）27日也追平1...

006208、00878存股3年！大芥「含息報酬78%、30%」：不用比誰跑快

大芥的台股ETF員工006208和00878，不知不覺已經陪我走過3年啦！這次就來和大家分享，這兩位「員工」的3年績效表現。 市值型的006208，幫大芥累積資產的成長動能，而高股息的00878，則是建立現金流，每一檔ETF在自己的投資組合裡，都有不同的任務和角色

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台股衝上2萬8千點，台積電追平1500元天花板價，含「積」量高的ETF（指數型股票基金）表現亮眼，持有台積電40％以上的...

00878持平配0.4的機率應該滿大！存股哥：年股息70萬收穫頗豐的一年

＊原文發文時間為10月24日 差不多可以結算2025年股息總額了，手中持股只剩下00878尚未公告配息，不過我認為持平配0.4的機率應該滿大的，如果持平配0.4的話我第四季股息總額差不多16萬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。