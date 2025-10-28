00929同為00940的「難兄難弟」！懶錢包：沒那麼差只是期待太高…失望自然被放大

台灣ETF市場進入洗牌期，曾是「月配息始祖」的富華台灣科技優息（00929），從一度萬人追捧，到規模暴縮千億、股東流失超過34萬人。

財經創作者懶錢包（摳摳）在最新影片指出，00929的轉折並非崩壞，而是「投資市場回到現實的必然結果」。

存股族艱難一年：高息熱退、股價停滯

摳摳表示，2025年對存股族充滿挑戰，現金股利下滑、股價未回高點，高股息ETF冷熱分明。

「國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）仍穩定，但00940與00929明顯退燒。」她指出，00929自2024年10月高峰後，規模從2797億元縮減逾千億，股東減少34萬人，成為ETF史上第二大逃難潮。

風光出場：AI題材＋月配息掀熱潮

00929於2023年6月成立、6月9日上市，發行價15元，追蹤「特選台灣科技優息指數」。

摳摳回顧：「AI熱潮加上月月配的話題，讓它幾乎踩在最對的時間點。」

該ETF鎖定市值前200大電子股，以高殖利率選出40檔成分股，單一持股上限10%，風險等級為R5。

熱退潮起：配息連月下修、信心瓦解

00929上市初期配息亮眼，隔月即發0.1元，2024年初再升至0.2元，年化殖利率達12%。

「但從5月起連續下修，年底僅剩0.05元。」摳摳指出，殖利率驟降與股價疲弱，讓投資人信心崩潰，「月月配雖穩定，但在波動市場中反而放大壓力。」

中段班表現：非失敗 只是回歸平均

摳摳整理數據指出，00929成立不到兩年半，整體仍上漲逾42%，屬中段班表現。

與00878、0056、00919相比「比上不足、比下有餘」，若與11檔早期高股息ETF比較，排名第6。

她說：「它沒有那麼差，只是被期待太高，失望自然放大。」

專注科技：高波動的代價

00929汰換率逾40%，集中電子產業，波動度接近0056。

摳摳提醒：「AI題材確實帶來亮點，但集中度高、分散性差。想領穩定現金流的人不一定適合，願意承受波動、看長期成長的投資人可視為科技型高股息選擇。」

難兄難弟：被捧太高的00929與00940

她指出，00929與00940同樣被市場過度神話。「當時熱度太高、宣傳太強，讓許多人誤以為月月配＝穩賺。」

但實際上報酬中段、配息波動，反而成為批評焦點。摳摳認為，這是市場成熟的過程：投資人學會看結構、而非追題材。

投資啟示：高息不等於高報酬

摳摳強調：「真正穩定的還是00878、0056、00919。」

投資高股息ETF不能只看殖利率，要看能否長期發放。「高息不一定高報酬，穩定才是勝出的關鍵。」

她總結：「00929沒有變壞，只是市場變了。ETF沒有永遠的贏家，只有願意長期投資的人，能在時間裡慢慢贏。」

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。