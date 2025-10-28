00989A 爆量盤中超漲逾10% 進場前宜留意合理折溢價

美期電子盤小漲，台股在28,000點關卡上下震盪，盤面上最新一檔主動式ETF-主動摩根美國科技ETF（00989A）28日11點30分過後急拉，盤中市價一度來到17.5元，漲幅超過一成，溢價幅度也逼近10%，提醒投資人進場前宜留意合理的折溢價，避免追高風險。

主動摩根美國科技今日交投熱絡，盤中最高一度來到17.5元，漲幅來到11.11%，盤中成交量突破1.6萬張，已經超越掛牌首日的1.35萬張，不過預估淨值只在平盤價附近。

提醒投資人，在買盤大於供給之下，ETF容易出現折溢價的情形，當溢價率過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高，一般ETF折溢價在1%以內尚為合理範圍，建議投資人在進場前先留意投信官網或是證交所公布的ETF即時淨值。

主動摩根美國科技是第12檔掛牌的主動式ETF，也是首檔聚焦美國股市的主動式ETF，目前規模排行同類型的第八大，隨著新兵加入，也助攻主動式ETF總規模為突破600億元關卡，27日來到624.44億元。

主動摩根美國科技於10月14日成立，22日掛牌，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是中國信託商業銀行，經理人是蓋欣聖，經理費率0.75%，保管費率0.15%。

截至27日，根據摩根投信官網資料，主動摩根美國科技最新規模為15.98億元、淨值15.35元，成分股檔數維持掛牌日的56檔，前十大持股及權重依序為輝達4.83%、雪花4.43%、甲骨文4.06%、羅賓漢3.84%、Take-Two互動軟體3.81%、特斯拉3.55%、META的3.45%、博通3.34%、台積電ADR的3.27%、SHOPIFY 3.11%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。