快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

00989A 爆量盤中超漲逾10% 進場前宜留意合理折溢價

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美期電子盤小漲，台股在28,000點關卡上下震盪，盤面上最新一檔主動式ETF-主動摩根美國科技ETF（00989A）28日11點30分過後急拉，盤中市價一度來到17.5元，漲幅超過一成，溢價幅度也逼近10%，提醒投資人進場前宜留意合理的折溢價，避免追高風險。

主動摩根美國科技今日交投熱絡，盤中最高一度來到17.5元，漲幅來到11.11%，盤中成交量突破1.6萬張，已經超越掛牌首日的1.35萬張，不過預估淨值只在平盤價附近。

提醒投資人，在買盤大於供給之下，ETF容易出現折溢價的情形，當溢價率過高時，投資人承受的投資風險也就隨之攀高，一般ETF折溢價在1%以內尚為合理範圍，建議投資人在進場前先留意投信官網或是證交所公布的ETF即時淨值。

主動摩根美國科技是第12檔掛牌的主動式ETF，也是首檔聚焦美國股市的主動式ETF，目前規模排行同類型的第八大，隨著新兵加入，也助攻主動式ETF總規模為突破600億元關卡，27日來到624.44億元。

主動摩根美國科技於10月14日成立，22日掛牌，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是中國信託商業銀行，經理人是蓋欣聖，經理費率0.75%，保管費率0.15%。

截至27日，根據摩根投信官網資料，主動摩根美國科技最新規模為15.98億元、淨值15.35元，成分股檔數維持掛牌日的56檔，前十大持股及權重依序為輝達4.83%、雪花4.43%、甲骨文4.06%、羅賓漢3.84%、Take-Two互動軟體3.81%、特斯拉3.55%、META的3.45%、博通3.34%、台積電ADR的3.27%、SHOPIFY 3.11%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 摩根投信

延伸閱讀

兒童聖經亮相書展 德國以動物詮釋古人

《犯罪101》雷神x綠巨人x暴風女 超級英雄偷珠寶「羅浮宮」犯罪事件驚世重現

獨／打詐扯後腿？北市轟數發部「自己戴耳塞、還嫌吹哨者不用大聲公」

00989A今掛牌上市 成分股有台積電ADR、輝達等56檔

相關新聞

006208、00878存股3年！大芥「不含息報酬78%、30%」：不用比誰跑快

大芥的台股ETF員工006208和00878，不知不覺已經陪我走過3年啦！這次就來和大家分享，這兩位「員工」的3年績效表現。 市值型的006208，幫大芥累積資產的成長動能，而高股息的00878，則是建立現金流，每一檔ETF在自己的投資組合裡，都有不同的任務和角色

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台股衝上2萬8千點，台積電追平1500元天花板價，含「積」量高的ETF（指數型股票基金）表現亮眼，持有台積電40％以上的...

00878持平配0.4的機率應該滿大！存股哥：年股息70萬收穫頗豐的一年

＊原文發文時間為10月24日 差不多可以結算2025年股息總額了，手中持股只剩下00878尚未公告配息，不過我認為持平配0.4的機率應該滿大的，如果持平配0.4的話我第四季股息總額差不多16萬。

00919、00878股價有望爆發！杉本曝Q4補漲2原因：趁現在合理價買進

存股是一種長期投資方式，它的核心概念是持續買進股票並長期持有，這種策略的目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。 存股有什麼好處？長期持有股票可以受益於公司業績增長和市場趨勢，有機會實現資本增值。此外還有股息收入，許多公司會將部分利潤作為股息支付給股東，成為股東被動收入來源。 投資人也可以節省心力與時間，不用天天盯盤，操作方式也比較簡單，不會造成太大的心理壓力。

00878年底配息「0.375～0.405元」就屬合理範圍！知美定期定股3年含息報酬率12.53％

高人氣高股息ETF國泰永續高股息（00878）即將公布今年最後一次配息，市場關注這檔ETF能否維持穩定配息水準。財經創作者知美表示，他從2023年起定期定股00878，至今已近三年，目前共持有36張、

股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力 最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。