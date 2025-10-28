快訊

006208、00878存股3年！大芥「不含息報酬78%、30%」：不用比誰跑快

聯合新聞網／ 大芥存股
台股今年來表現火紅，帶動ETF績效水漲船高。台股示意圖／聯合報系資料照
大芥的台股ETF員工006208和00878，不知不覺已經陪我走過3年啦！這次就來和大家分享，這兩位「員工」的3年績效表現。

市值型的006208，幫大芥累積資產的成長動能，而高股息的00878，則是建立現金流，每一檔ETF在自己的投資組合裡，都有不同的任務和角色。

所以標的的選擇，不在於哪一檔最強，而是要符合自己的投資需求與人生階段。

回顧這 3 年的經歷，還是老話一句，「長期投資，不是比誰跑得快，而是看誰能穩定前進、待得更久」。

目前最適合自己的投資方法與心態：

長期持續買，並長期持有

相信未來會有正向的回報

養成自己的投資計畫與節奏，不比較

市場會漲會跌，做好正確的預期管理

擁有佛系心態，看淡股價波動

謹愼規劃、適度承擔風險加快資產累積

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台股衝上2萬8千點，台積電追平1500元天花板價，含「積」量高的ETF（指數型股票基金）表現亮眼，持有台積電40％以上的...

00878持平配0.4的機率應該滿大！存股哥：年股息70萬收穫頗豐的一年

＊原文發文時間為10月24日 差不多可以結算2025年股息總額了，手中持股只剩下00878尚未公告配息，不過我認為持平配0.4的機率應該滿大的，如果持平配0.4的話我第四季股息總額差不多16萬。

00919、00878股價有望爆發！杉本曝Q4補漲2原因：趁現在合理價買進

存股是一種長期投資方式，它的核心概念是持續買進股票並長期持有，這種策略的目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。 存股有什麼好處？長期持有股票可以受益於公司業績增長和市場趨勢，有機會實現資本增值。此外還有股息收入，許多公司會將部分利潤作為股息支付給股東，成為股東被動收入來源。 投資人也可以節省心力與時間，不用天天盯盤，操作方式也比較簡單，不會造成太大的心理壓力。

00878年底配息「0.375～0.405元」就屬合理範圍！知美定期定股3年含息報酬率12.53％

高人氣高股息ETF國泰永續高股息（00878）即將公布今年最後一次配息，市場關注這檔ETF能否維持穩定配息水準。財經創作者知美表示，他從2023年起定期定股00878，至今已近三年，目前共持有36張、

股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力 最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不

