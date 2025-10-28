006208、00878存股3年！大芥「不含息報酬78%、30%」：不用比誰跑快

大芥的台股ETF員工006208和00878，不知不覺已經陪我走過3年啦！這次就來和大家分享，這兩位「員工」的3年績效表現。

市值型的006208，幫大芥累積資產的成長動能，而高股息的00878，則是建立現金流，每一檔ETF在自己的投資組合裡，都有不同的任務和角色。

所以標的的選擇，不在於哪一檔最強，而是要符合自己的投資需求與人生階段。

回顧這 3 年的經歷，還是老話一句，「長期投資，不是比誰跑得快，而是看誰能穩定前進、待得更久」。

目前最適合自己的投資方法與心態：

長期持續買，並長期持有 相信未來會有正向的回報 養成自己的投資計畫與節奏，不比較 市場會漲會跌，做好正確的預期管理 擁有佛系心態，看淡股價波動 謹愼規劃、適度承擔風險加快資產累積

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。