聽新聞
0:00 / 0:00
006208、00878存股3年！大芥「不含息報酬78%、30%」：不用比誰跑快
大芥的台股ETF員工006208和00878，不知不覺已經陪我走過3年啦！這次就來和大家分享，這兩位「員工」的3年績效表現。
市值型的006208，幫大芥累積資產的成長動能，而高股息的00878，則是建立現金流，每一檔ETF在自己的投資組合裡，都有不同的任務和角色。
所以標的的選擇，不在於哪一檔最強，而是要符合自己的投資需求與人生階段。
回顧這 3 年的經歷，還是老話一句，「長期投資，不是比誰跑得快，而是看誰能穩定前進、待得更久」。
目前最適合自己的投資方法與心態：
長期持續買，並長期持有
相信未來會有正向的回報
養成自己的投資計畫與節奏，不比較
市場會漲會跌，做好正確的預期管理
擁有佛系心態，看淡股價波動
謹愼規劃、適度承擔風險加快資產累積
◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言