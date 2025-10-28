快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
含積量4成以上的台股ETF近一周漲幅多數在2～3％。（本報系資料庫）
含積量4成以上的台股ETF近一周漲幅多數在2～3％。（本報系資料庫）

台股衝上2萬8千點，台積電追平1500元天花板價，含「積」量高的ETF（指數型股票基金）表現亮眼，持有台積電40％以上的台股ETF近一周漲幅約3％，以00923、00881上漲3.29％最多，台積電比率41％，持有台積電比率最高的是0052，近一周漲幅3.09％。

觀察台股ETF中，共有39檔成分股中有台積電，以持有比率來看，其中以富邦科技（0052)持有70％最多，其次為富邦台50（006208）持有、元大台灣50（0050）均持有61％，共計12檔台股ETF持有4成台積電股票，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。以近一周績效來看，群益台ESG低碳50（00923）與國泰台灣科技龍頭（00881）以3.29％同時居冠。

群益台ESG低碳50 經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，在AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。

邱郁茹指出，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱製程等領域具備完整供應體系與高競爭力，可望在AI運算浪潮中持續受惠。。

持有台積電40％以上台股ETF近一周漲幅前十名。資料來源／COMNEY
持有台積電40％以上台股ETF近一周漲幅前十名。資料來源／COMNEY

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 ETF

延伸閱讀

群聯雙鴻衝破1000元 台股現26千金

美股攻高台積電ADR上漲 投顧：助攻台股續強

5年後買房⋯月投3萬該全壓台積電？網勸轉買穩定資產

台股上2萬8⋯國民財富平均增74萬元？網嘆：沒台積電沒感覺

相關新聞

006208、00878存股3年！大芥「不含息報酬78%、30%」：不用比誰跑快

大芥的台股ETF員工006208和00878，不知不覺已經陪我走過3年啦！這次就來和大家分享，這兩位「員工」的3年績效表現。 市值型的006208，幫大芥累積資產的成長動能，而高股息的00878，則是建立現金流，每一檔ETF在自己的投資組合裡，都有不同的任務和角色

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台股衝上2萬8千點，台積電追平1500元天花板價，含「積」量高的ETF（指數型股票基金）表現亮眼，持有台積電40％以上的...

00878持平配0.4的機率應該滿大！存股哥：年股息70萬收穫頗豐的一年

＊原文發文時間為10月24日 差不多可以結算2025年股息總額了，手中持股只剩下00878尚未公告配息，不過我認為持平配0.4的機率應該滿大的，如果持平配0.4的話我第四季股息總額差不多16萬。

00919、00878股價有望爆發！杉本曝Q4補漲2原因：趁現在合理價買進

存股是一種長期投資方式，它的核心概念是持續買進股票並長期持有，這種策略的目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。 存股有什麼好處？長期持有股票可以受益於公司業績增長和市場趨勢，有機會實現資本增值。此外還有股息收入，許多公司會將部分利潤作為股息支付給股東，成為股東被動收入來源。 投資人也可以節省心力與時間，不用天天盯盤，操作方式也比較簡單，不會造成太大的心理壓力。

00878年底配息「0.375～0.405元」就屬合理範圍！知美定期定股3年含息報酬率12.53％

高人氣高股息ETF國泰永續高股息（00878）即將公布今年最後一次配息，市場關注這檔ETF能否維持穩定配息水準。財經創作者知美表示，他從2023年起定期定股00878，至今已近三年，目前共持有36張、

股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力 最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。