10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台股衝上2萬8千點，台積電追平1500元天花板價，含「積」量高的ETF（指數型股票基金）表現亮眼，持有台積電40％以上的台股ETF近一周漲幅約3％，以00923、00881上漲3.29％最多，台積電比率41％，持有台積電比率最高的是0052，近一周漲幅3.09％。

觀察台股ETF中，共有39檔成分股中有台積電，以持有比率來看，其中以富邦科技（0052)持有70％最多，其次為富邦台50（006208）持有、元大台灣50（0050）均持有61％，共計12檔台股ETF持有4成台積電股票，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高。以近一周績效來看，群益台ESG低碳50（00923）與國泰台灣科技龍頭（00881）以3.29％同時居冠。

群益台ESG低碳50 經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，在AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。

邱郁茹指出，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱製程等領域具備完整供應體系與高競爭力，可望在AI運算浪潮中持續受惠。。 持有台積電40％以上台股ETF近一周漲幅前十名。資料來源／COMNEY

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。