00878持平配0.4的機率應該滿大！存股哥：年股息70萬收穫頗豐的一年

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
手握200張00878、年股息突破70萬元，存股哥提前達成退休目標。圖/本報資料照片
＊原文發文時間為10月24日

差不多可以結算2025年股息總額了，手中持股只剩下00878尚未公告配息，不過我認為持平配0.4的機率應該滿大的，如果持平配0.4的話我第四季股息總額差不多16萬。

回顧今年前三季配息，第一季14萬、第二季14.7萬、第三季26.4萬，零頭加一加結算股息總額約為71.2萬，去年股息總值是54.3萬，一共增加約16.9萬，也是個人首次突破一年70萬股息，當然我相信這個數字明年有機會上看80萬。

今年對我來說是收穫頗豐的一年，年股息70萬、200張00878、總市值突破千萬、提前離開職場享受退休人生，過去想過或不曾想過的目標都在今年一一實現。

縱使個人的持股主力高股息在這一年多股價表現不盡理想，不過大致上殖利率都還能穩定在8%以上，對我的借貸存股策略以及生活型態還是有相當大的幫助。

遇到問題那就想辦法去解決就好，來市場比的就是解決問題的能力，情緒穩定地去判斷各種情況，做出最適合自己的決定，才能取得成果，你必須克制自己的情緒！憤怒、衝動、失望，這些負面情緒不能幫你解決任何問題。

現在的我已可以隨意取用股息支應生活開支，股息對我來說就是另一種報酬形式的轉換，在不失去資產部位的同時，確保每個月都有現金流入帳，讓資金運用更加便利也增加更多彈性。

今年還剩下兩個月，剩下的股息餘額大概10萬左右，我要領出來全部花光光，努力了這麼久應該要讓自己體驗一下股息自由的感覺，至於要花在什麼地方，之後有機會再跟大家分享嘍。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

