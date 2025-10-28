快訊

00919、00878股價有望爆發！杉本曝Q4補漲2原因：趁現在合理價買進

聯合新聞網／ 杉本來了
00919、00878都是不少存股人的長期標的。台股示意圖／中央社
存股是一種長期投資方式，它的核心概念是持續買進股票並長期持有，這種策略的目標是透過選定營運穩定的優質公司，累積股票帳數來賺取企業所發放的股票股利和現金股利。

存股有什麼好處？長期持有股票可以受益於公司業績增長和市場趨勢，有機會實現資本增值。此外還有股息收入，許多公司會將部分利潤作為股息支付給股東，成為股東被動收入來源。

投資人也可以節省心力與時間，不用天天盯盤，操作方式也比較簡單，不會造成太大的心理壓力。

00878、00919（股價以10月18日為基準）

00878的資產規模為4520億元，目前股價21.3元。成分股為30檔，每年調整成分股兩次，成分股產業偏重金融以及電腦周邊。

00919的資產規模成長非常快，2022年10月上市以來至今已突破4000億元，來到4131億元。

目前00919的股價為21.3元左右，成分股40檔，每年調整成分股兩次，產業上多為半導體以及金融股。

在配息方面，00919、00878皆為季配；內扣費用上00919約0.45%、00878約0.48%。

自2025年Q2起，大型權值股輪動得非常快，但金融股都沒有漲幅，預期Q4金融股會因為利率以及匯率回升補漲，有機會連動00919、00878的成分股，讓這兩檔ETF補漲。

投資到幾張會被扣二代健保費？

ETF股利分別來自股利或盈餘所得、財產交易所得、收益平準金所組成，其中只有股利或盈餘所得「54c」需要被扣健保費。

00919第三季54c佔總體股利89.07%、00878第三季54C佔總體股利58.02%。

而健保扣稅金額是單次股利2萬元以上，只要00919不超過41張、投資金額不超過86.1萬元／00878不超過83張、投資金額不超過176.8萬元，高機率不會被扣稅。

年化殖利率目前幾%？

目前00919第三季配發0.54元，推算出年化殖利率為10.1%。報酬率相對於00919股價來說，相當不錯。

00878第三季配發0.4元，推算出年化殖利率為7.5%。

不過10%的股利配發，終究不是長期趨勢，最終還是會回歸個股的6%殖利率才比較合理。

以目前所存的00919、00878，年化殖利率各達8.4%、7.5%，個人就會覺得滿意，推估00919股價21.3元、00878股價21.3元計算，只要00919每季配發0.45元以上、00878配發0.4元以上，就會繼續存下去。

判定便宜價、合理價、昂貴價

00919股價21.3元，便宜價、合理價、昂貴價分別為17.4元、21.3元以及25.2元。

00878股價21.3元，便宜價、合理價、昂貴價分別為16.6元、20.2元以及24元。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

