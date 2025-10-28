00878年底配息「0.375～0.405元」就屬合理範圍！知美定期定股3年含息報酬率12.53％

高人氣高股息ETF國泰永續高股息（00878）即將公布今年最後一次配息，市場關注這檔ETF能否維持穩定配息水準。財經創作者知美表示，他從2023年起定期定股00878，至今已近三年，目前共持有36張、累積含息報酬率達12.53%。

知美指出，今年台灣三檔主要高股息ETF：元大高股息（0056）、00878與群益台灣精選高息（00919）都出現不同程度的配息縮水。

其中0056全年配息金額下降約19.07%，00878下降20%，00919縮水25%。

他認為，若依此區間推估，00878今年11月配息金額落在0.375至0.405元之間可視為合理，若高於0.405元，則屬優於預期的表現。「配息縮水幅度只要維持在前述區間，就算及格。」知美說。

他也提醒，能否配出高息關鍵仍在ETF自身的「配息能力」。從投信官網的淨值組成可觀察「收益準備金」與「資本損益準備金」兩項目，前者代表成分股領到的現金股利，後者則反映價差收益。根據知美觀察，目前00878的收益結構仍可支撐約16季（約四年）的配息，0056可維持約14季，00919則約11季。

談到個人操作，知美分享自己三年來每月月底固定買進一張00878，最低買價17.03元、最高23.72元，總投入成本75萬9748元，帳面獲利7805元，加上三年累積領到股利8萬7390元，含息總報酬率為12.53%。

他表示，市場上許多人質疑00878近年「配息不如預期」，但從今年前三季平均配息縮水僅9.1%來看，仍在合理範圍內。「只要能穩定領息，依舊符合我當初的投資初衷。」

對於長期投資策略，知美認為，00878殖利率仍維持7%至8%之間，較他三年前設定的5%至6%目標更具吸引力。他強調，投資不在於高點或低點，而是紀律與時間的累積。「你不用很厲害才可以開始，但一定要開始才會變厲害。」

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。