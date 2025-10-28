股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力

最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不多到位，現金流穩穩進帳，接下來，我反而想試著看看另一個世界「市值型ETF的成長力道」。

大家常說「高點買市值會賠會傷心」，但近期我覺得市場從來沒有真正的「高點」或「低點」，只有「你準備好了沒」，市值型ETF像是0050，主要追蹤的是台灣整體大型企業的走勢，只要台灣經濟長期成長，這些ETF的價值自然會往上走。

我不是要追短線，而是想驗證一件事，長期持有市值型ETF，即使從「看起來很高」的點開始，我來試一下紀律投資跟持續投入，真的會像教科書講的那樣，時間拉長後一切都回歸基本面。

所以接下來，我會陸續開始布局市值型ETF，當成一場「高點也能贏」的實驗，如果你也在猶豫要不要進場，不妨一起看看這場實戰，讓我用時間來驗證成長的力量。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。