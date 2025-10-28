快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

華爾街日報喊話川普勿出賣台灣 籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
市場沒有真正的高點或低點，只有是否準備好長期投資；0050成為驗證紀律投資的起點。中央社
市場沒有真正的高點或低點，只有是否準備好長期投資；0050成為驗證紀律投資的起點。中央社

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力

最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不多到位，現金流穩穩進帳，接下來，我反而想試著看看另一個世界「市值型ETF的成長力道」。

大家常說「高點買市值會賠會傷心」，但近期我覺得市場從來沒有真正的「高點」或「低點」，只有「你準備好了沒」，市值型ETF像是0050，主要追蹤的是台灣整體大型企業的走勢，只要台灣經濟長期成長，這些ETF的價值自然會往上走。

我不是要追短線，而是想驗證一件事，長期持有市值型ETF，即使從「看起來很高」的點開始，我來試一下紀律投資跟持續投入，真的會像教科書講的那樣，時間拉長後一切都回歸基本面

所以接下來，我會陸續開始布局市值型ETF，當成一場「高點也能贏」的實驗，如果你也在猶豫要不要進場，不妨一起看看這場實戰，讓我用時間來驗證成長的力量。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 市值型 ETF

延伸閱讀

5年後買房⋯月投3萬該全壓台積電？網勸轉買穩定資產

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

三商壽被高價收購傳聞、玉山金股價先中箭！ 專家：恐影響配息

三商壽併入玉山金 網看「股價強勢漲停」猜：有資金卡位

相關新聞

股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力 最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

＊原文發文時間為10月27日 今天開盤就突破28000點，最後收在27993，近期高股息也有不錯的漲幅，雖然還是比不過大盤指數，不過我覺得這才是高股息應該有的水準，就是緩漲但有現金流這樣，我的總

鈊象（3293）股價跌破750！股民焦慮「八成資金被套」 網勸停損買0050

台股站上28,000點歷史高位，遊戲股鈊象（3293）卻逆勢走弱，PTT網友指出股價從800元平台震盪後，27日再度跌破750元關卡，與大盤走勢脫鉤，引爆PTT討論。網友擔心是「AI吸金造成資金排擠」、「成長率放緩、評價修正」，甚至有人建議「停損改買00550」。

四大產業主題型ETF 掌握趨勢紅利 投資人搶入場

美股四大指數再創新高，加上本周聯準會有望再度降息，根據集中保管結算所統計，10月來全體海外股票ETF受益人數成長近2.6...

台股ETF熱 國人投資標配

大盤頻創新高，帶動台股ETF人氣續旺，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3.6萬人，總人數達...

美股ETF 單周流入154億美元

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入258.9億美元，主要為美國淨流入154.4億美元，歐洲0.2億美元淨流入，反觀中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。