快訊

MLB／3屆塞揚薛則被大谷翔平擊出陽春砲！再一支平道奇隊史

台股早盤平盤震盪 挑戰28,000點大關 台積電平盤開出

華爾街日報喊話川普勿出賣台灣 籲拒絕習近平要求表態「反對台獨」

美國防巨頭財報優、日相支持加速擴張國防 00965股價再創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

全球國防基本面利多持續湧現，美國國防巨頭洛克希德雷神、奇異航太最新財報營收展望正向，日本國防股則在日相表態支持加速擴張國防支出下大漲，國內唯一國防ETF元大全球航太防衛科技（00965）27日股價再改寫新高，今年以來大漲六成。

法人指出，目前全球股市的AI及國防兩大題材，兩者背後均包含對主導未來世界格局的地位追求，資金投入所帶動的結構性成長不容小覷。國防部分，美國軍工巨頭財報表現亮眼，洛克希德馬丁在手訂單來到創紀錄的1,790億美元，並宣布提高股息發放；雷神、奇異航太上調全球營收預測，顯示對未來營運的高度信心。

亞洲部分，日相高市早苗24日發表上任後的首場施政演說，計劃提前達成國防支出占GDP 2%的目標，以及於2026年修改因應日本國家安全而制定的安全保障相關三文件，相關利多消息帶動三菱重工股價持續新高，川崎重工更盤中大漲超過7%。

涵蓋歐美亞太國防供應鏈的元大航太防衛科技27日股價順勢飆漲，盤中來到23.41元新高，今年以來績效達六成，投資人數成長1.1萬人，不少投資人已留意到投資機會積極加入。

法人分析，美國多數軍工股公司業績超出預期，更上調了全年財務預測，反映出市場的高度景氣。隨著各國持續推進新年度國防預算立法程序以及10月下旬將進入持股財報季，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球軍工國防股延續上漲動能，建議投資人可趁勢布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

航太 財報

延伸閱讀

圖表看時事／川普亞洲行各國外交大考驗！ 一圖看焦點議程、會晤對象

日相今會美總統有三考驗 投資監督權、戰略合作等議題受關注

日本強化國安 設外資審查機構

高市早苗提台海和平穩定 外交部：歡迎與肯定

相關新聞

股市現在這麼高還能買？小犬「將用0050驗證」：這話我也不是第一次聽到了

在股市高點 試著挑戰市值型ETF的真實力 最近我身邊不少朋友都在說：「現在股市這麼高，還能買嗎？」老實說，這句話我也不是第一次聽到了，對我這個「高股息擁護者」來說，手上的高股息ETF佈局已經差不

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

＊原文發文時間為10月27日 今天開盤就突破28000點，最後收在27993，近期高股息也有不錯的漲幅，雖然還是比不過大盤指數，不過我覺得這才是高股息應該有的水準，就是緩漲但有現金流這樣，我的總

鈊象（3293）股價跌破750！股民焦慮「八成資金被套」 網勸停損買0050

台股站上28,000點歷史高位，遊戲股鈊象（3293）卻逆勢走弱，PTT網友指出股價從800元平台震盪後，27日再度跌破750元關卡，與大盤走勢脫鉤，引爆PTT討論。網友擔心是「AI吸金造成資金排擠」、「成長率放緩、評價修正」，甚至有人建議「停損改買00550」。

四大產業主題型ETF 掌握趨勢紅利 投資人搶入場

美股四大指數再創新高，加上本周聯準會有望再度降息，根據集中保管結算所統計，10月來全體海外股票ETF受益人數成長近2.6...

台股ETF熱 國人投資標配

大盤頻創新高，帶動台股ETF人氣續旺，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3.6萬人，總人數達...

美股ETF 單周流入154億美元

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入258.9億美元，主要為美國淨流入154.4億美元，歐洲0.2億美元淨流入，反觀中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。