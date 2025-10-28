美國防巨頭財報優、日相支持加速擴張國防 00965股價再創新高

全球國防基本面利多持續湧現，美國國防巨頭洛克希德雷神、奇異航太最新財報營收展望正向，日本國防股則在日相表態支持加速擴張國防支出下大漲，國內唯一國防ETF元大全球航太防衛科技（00965）27日股價再改寫新高，今年以來大漲六成。

法人指出，目前全球股市的AI及國防兩大題材，兩者背後均包含對主導未來世界格局的地位追求，資金投入所帶動的結構性成長不容小覷。國防部分，美國軍工巨頭財報表現亮眼，洛克希德馬丁在手訂單來到創紀錄的1,790億美元，並宣布提高股息發放；雷神、奇異航太上調全球營收預測，顯示對未來營運的高度信心。

亞洲部分，日相高市早苗24日發表上任後的首場施政演說，計劃提前達成國防支出占GDP 2%的目標，以及於2026年修改因應日本國家安全而制定的安全保障相關三文件，相關利多消息帶動三菱重工股價持續新高，川崎重工更盤中大漲超過7%。

涵蓋歐美亞太國防供應鏈的元大航太防衛科技27日股價順勢飆漲，盤中來到23.41元新高，今年以來績效達六成，投資人數成長1.1萬人，不少投資人已留意到投資機會積極加入。

法人分析，美國多數軍工股公司業績超出預期，更上調了全年財務預測，反映出市場的高度景氣。隨著各國持續推進新年度國防預算立法程序以及10月下旬將進入持股財報季，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球軍工國防股延續上漲動能，建議投資人可趁勢布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。