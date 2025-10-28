快訊

台股衝破2萬8…持續累積高股息並買進市值型！存股哥：策略從一而終

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股盤中突破28000點、高股息ETF穩步回升，00929、0056、00919跌幅收斂，存股哥帳面報酬達新高。中央社
＊原文發文時間為10月27日

今天開盤就突破28000點，最後收在27993，近期高股息也有不錯的漲幅，雖然還是比不過大盤指數，不過我覺得這才是高股息應該有的水準，就是緩漲但有現金流這樣，我的總市值也在今天達到1053萬是個人新高紀錄。

看一下手上的高股息，之前跌最慘的00929現在也只剩-3.27%、0056是-0.61%、00919是-7.82%，這點帳損對我來說已經幾乎可以忽略不計，目前帳面總報酬+152萬還有一年幾十萬月月配股息現金流。

從半年前的對等關稅股災到市值突破歷史新高，我的策略從一而終，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，很多人在這段時間放棄高股息轉往市值型，我是持續累積高股息部位並且同時買進市值型。

未來的計劃我在昨天的文章也提過了，有興趣的話可以再往前翻閱，簡短說就是不斷衝高股息現金流，並且累積市值型，有現金流也有資本利得的模式，誰說高股息跟市值型不能並進，因為股息價差一起賺就是存股人的浪漫。

再來就是風險控制的部分，因為大盤已突破新高，如果你有用質押的話還是要敬畏市場，不要過度槓桿，讓維持率保持在250%以上是比較穩健的選擇，並且確保你手上還有其他資產跟股票可以轉換，作為熊市時的應對。

如果你有不錯的成果，那我覺得可以拿一部分出來享受，畢竟存股的最終目的就是要讓自己的人生變得更好，適度拿一點股息、資本利得來獎勵自己，這是非常合理的選擇，你有實質的回報就會對自己的決定更有自信，然後形成一個正向循環。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

