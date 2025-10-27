《新世代退休計畫》元大台灣50 ETF 長青樹

快訊

經濟日報／ 高瑜君
《新世代退休計畫》打造退休理財新藍圖。經濟日報╱出版
TISA帳戶第一波入選可投資的標的都是共同基金，ETF暫時尚未列入，目前TISA帳戶唯有二檔指數化投資產品，就是ETF連結基金。

相信有不少投資朋友應該都聽過一個小故事，那就是股神巴菲特在2007年以100萬美元當賭注，提出十年賭約挑戰，最終十年後他以標普500十年報酬表現，勝過接受這項挑戰的避險基金經理人的主動共同基金投資組合。

由此可見二個重點：

一是股神巴菲特過去曾經有超過十次推薦指數化投資的長期穩定回報表現，特別推薦標普500，代表長期而言，選市不選股的投資方法會有相對好的表現，戰勝主動選股的共同基金。

第二個是，對比標普500，在台灣就是元大台灣50（0050），0050是台灣第一檔發行的ETF，追蹤臺灣50指數，以投資台股前50大市值公司為主，涵蓋台股超過七成市值，跟標普500指數相似，美國第一檔發行的ETF是SPY，追蹤標普500指數，以投資美國前500大企業為主。

當年主管機關開放發行ETF解決台灣投資人擇股的問題，當年即使正值台灣面臨SARS的挑戰，0050的上市更重要的是將指數化投資引進台灣，自此開創台灣ETF投資浪潮。

0050自2003年成立以來至2025年6月已經滿22年，歷經不少多空循環，還能持續屹立不搖，關鍵在於其長期報酬表現，深獲台灣、國際投資人認同，且在台灣不只擁有眾多一般投資人，根據投信投顧公會至7月底資料，定期定額扣款戶數逾43.4萬，位居所有ETF、股票定期定額第一，總受益人數逼近140萬，也是市值型最多，且也是外資持有金額最高的ETF，不僅是台灣規模第一大ETF，更已經成為亞洲第十大規模ETF。

更值得一提的是，根據投信投顧公會資料，統計至2025年7月，即使0050持續穩居台股ETF規模最大，但元大投信為善盡善良管理人責任，仍不斷優化，希望提供客戶更佳回報。

特別是在2025年上半年，0050宣布調降費率、以及完成分割等二大優化創舉，2025年前7月總受益人數增加約80萬人，成長75%，顯示吸引投資人將0050納入投資標的，啟動長期投資理財規劃與退休準備。

0050於2003年6月上市，至2025年6月滿22年，考量近幾年從美國、歐洲、到亞洲的日本、中國大陸、香港等主要ETF市場，大規模市值型ETF在規模成長後，皆紛紛宣布調降經理費，0050於2025年1月宣布調降經理費，目前已經成為費率最低的台股產品，接著又於2月公告將進行分割，於6月正式完成，為台灣ETF史上第一檔原型ETF 完成分割作業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

