美股ETF 單周流入154億美元

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入258.9億美元，主要為美國淨流入154.4億美元，歐洲0.2億美元淨流入，反觀中國、亞洲與日本分別遭27.2億、11.9億與1.3億美元淨流出，拉美也遭1.4億美元淨流出。

美中兩國順利進行第五輪經貿會談，川習會將如期舉行，美中貿易緊張情勢降溫，且美國9月通膨數據低於預期，強化聯準會降息預期，激勵美股走揚再創新高，同步鼓舞全球股市上漲。

富蘭克林證券投顧表示，眾所矚目的川習會10月30日即將登場，預期將討論農業、芬太尼、稀土管制等議題，美中官員釋出雙方可能達成全面協議的樂觀訊號，加上聯準會本周預期將再降息1碼、多家科技公司財報揭曉，有望助燃全球風險性資產漲勢。不過，川普多變難測、美中達成貿易協議不會改變大國競爭格局，加上科技股評價面墊高，隱含投資人對未來展望將更加嚴格檢視，建議順勢操作、採多元配置策略分散風險，首選美國平衡型及非投等債基金，掌握美經濟軟著陸及聯準會降息行情。

股票部分，富蘭克林證券投顧指出，逢震盪加碼或大額定期定額，首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。川普多變個性將持續推升全球分散投資趨勢，締造非美元資產機會，首選全球債及新興當地貨幣債、新興平衡基金介入。

