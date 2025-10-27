四大產業主題型ETF 掌握趨勢紅利 投資人搶入場

美股四大指數再創新高，加上本周聯準會有望再度降息，根據集中保管結算所統計，10月來全體海外股票ETF受益人數成長近2.6萬人，其中鎖定AI科技、電網基建、航太衛星、數位支付等四大產業主題ETF買氣更旺，同期間相關ETF人數成長更是突破3.1萬人。

法人表示，美國9月通膨低於預期，帶動10月Fed降息1碼預期升溫，加上目前美國經濟和企業韌性比預期更強，美股軋空行情持續，建議投資人第4季可布局產業趨勢成長、兼降息受惠題材的美股產業型ETF，掌握這波降息牛市。

根據統計，受到10月美股表現驚驚漲帶動，美股ETF市場買氣持續發燒，整體海外股票ETF受益人數從9月底150.7萬人，成長至23日達153.3萬人。個別ETF方面，10月來受益人數增加逾3,000人的包括國泰數位支付（00909）、新光美國電力基建、元大航太防衛科技、第一金太空衛星與元大全球AI等。

10月來海外股票ETF受益人成長前十名

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，美國AI股當紅、電網股同步受惠，主要來自美國AI能源需求持續暴增，受到美國當地多數電廠年久失修、建設新電力資源又進展緩慢，供電缺口帶動美國電網股，今年以來股價表現隨AI股一路走高。

尤其AI時代美國大型用電需求快速上升，成長速度持續超過新電力建設進度，科技公司與投資人正加速尋找「電力自治」方案，避免電價上漲與電網擁堵外溢至終端用戶。顯示未來數年美國電網產業升級商機明確，成長潛力值得期待。

美股進入超級財報周，據統計，已公布企業大多優於預期，顯示美企業基本面穩健。統一美國50ETF經理人林良一表示，川普政府奉行總統「美國優先」理念，通過《大而美法案》，推動如「星際之門」的大型投資計畫，大型股具備抗震特質，在當前環境下更具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。