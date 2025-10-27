快訊

美中貿易休戰「撈小魚放大魚」！彭博：沒解決2根本問題 習另有盤算

東北季風+豐沛水氣雙重影響 5縣市慎防致災性強降雨

台股ETF熱 國人投資標配

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股ETF今年來受益人增加前十名
台股ETF今年來受益人增加前十名

大盤頻創新高，帶動台股ETF人氣續旺，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3.6萬人，總人數達1,144.9萬人創下歷史新高，平均台灣每兩人就有一人買台股ETF，顯示台股ETF已成國人投資標配。

今年以來受益人增加最多的ETF，仍以元大台灣50（0050）居冠，第二至四名為群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息，而這四檔ETF的受益人都超過百萬人。另外主動式國內股票型ETF的股東人數，在上市五個月內已達30.2萬人，占整體主動式ETF市場85.3%，其中主動統一台股增長最受投資人青睞，總股東人數達11.6萬人，在主動式ETF市場居冠。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，市場預期Fed本周再降息一碼，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤指出，台股延續多頭格局，短線雖受美中貿易影響震盪，但中長線企業獲利及AI產業成長趨勢仍具支撐。投資鎖定先進製程、水冷散熱、漲價循環板塊（記憶體、PCB）及Nvidia Rubin供應鏈前三大ODM組裝廠。投資人可定期定額布局，掌握台股成長契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受長假效應與國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上維持「逢回偏多、不追高」，聚焦AI運算、雲端資料中心等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股創高 上市櫃公司總市值97.39兆、直逼百兆大關

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

一度站上2萬8千大關！台股尾盤漲幅收斂 上漲461點、收27,993點創新高

台股衝上28,000點 法人：多頭行情小不易但要小心這個跡象

相關新聞

鈊象（3293）股價跌破750！股民焦慮「八成資金被套」 網勸停損買0050

台股站上28,000點歷史高位，遊戲股鈊象（3293）卻逆勢走弱，PTT網友指出股價從800元平台震盪後，27日再度跌破750元關卡，與大盤走勢脫鉤，引爆PTT討論。網友擔心是「AI吸金造成資金排擠」、「成長率放緩、評價修正」，甚至有人建議「停損改買00550」。

四大產業主題型ETF 掌握趨勢紅利 投資人搶入場

美股四大指數再創新高，加上本周聯準會有望再度降息，根據集中保管結算所統計，10月來全體海外股票ETF受益人數成長近2.6...

台股ETF熱 國人投資標配

大盤頻創新高，帶動台股ETF人氣續旺，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3.6萬人，總人數達...

美股ETF 單周流入154億美元

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入258.9億美元，主要為美國淨流入154.4億美元，歐洲0.2億美元淨流入，反觀中...

《新世代退休計畫》元大台灣50 ETF 長青樹

TISA帳戶第一波入選可投資的標的都是共同基金，ETF暫時尚未列入，目前TISA帳戶唯有二檔指數化投資產品，就是ETF連...

台股多頭行情延續！35萬投資人擁抱主動式ETF這檔最受歡迎

台股27日跳空開局，盤中最高觸及28,146點，漲幅一度超過600點終場收在在27,993點，上漲461點， 28,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。