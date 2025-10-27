台股ETF熱 國人投資標配

大盤頻創新高，帶動台股ETF人氣續旺，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3.6萬人，總人數達1,144.9萬人創下歷史新高，平均台灣每兩人就有一人買台股ETF，顯示台股ETF已成國人投資標配。

今年以來受益人增加最多的ETF，仍以元大台灣50（0050）居冠，第二至四名為群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息，而這四檔ETF的受益人都超過百萬人。另外主動式國內股票型ETF的股東人數，在上市五個月內已達30.2萬人，占整體主動式ETF市場85.3%，其中主動統一台股增長最受投資人青睞，總股東人數達11.6萬人，在主動式ETF市場居冠。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，市場預期Fed本周再降息一碼，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤指出，台股延續多頭格局，短線雖受美中貿易影響震盪，但中長線企業獲利及AI產業成長趨勢仍具支撐。投資鎖定先進製程、水冷散熱、漲價循環板塊（記憶體、PCB）及Nvidia Rubin供應鏈前三大ODM組裝廠。投資人可定期定額布局，掌握台股成長契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受長假效應與國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上維持「逢回偏多、不追高」，聚焦AI運算、雲端資料中心等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。