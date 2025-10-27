還能買嗎？今年漲幅第十強的00635U 自28日起恢復初級市場申購

美中雙方就貿易問題達成一項初步協議，隨著美中貿易戰出現和緩的跡象，加上川習會即將登場，市場的避險情緒隨之降溫，黃金價格衝高後出現較明顯的回落，日前暫停初級市場申購的期元大S&P黃金（00635U）也將自28日起恢復受理初級市場申購。

統計至27日，期元大S&P黃金規模為111.17億元，改寫自2015年4月1日成立以來新高。儘管近期金價出現較大幅的回檔，但期元大S&P黃金自下半年來漲幅仍有22.66%，今年累計漲幅仍有48%，今年表現仍是盤面上超過300檔ETF中的第十強。

後續有利黃金的中長期因素有三：第一，美國就業市場急遽惡化，根據聯準會點陣圖，預期今年可望還有2碼降息空間；第二，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，央行持有黃金儲備30年來首度超車美債，在川普一再打擊聯準會獨立性的情況下，恐將加速央行去美元進程；第三，美元指數上半年重挫10.7%，寫1973年以來最差同期表現，在財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢。

不過，法人表示，提醒投資人仍須留意黃金市場近期強勢軋空走勢，面對黃金累積漲幅已大的情況下，一旦勢有反轉恐將面臨沉重壓力，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

期元大S&P黃金追蹤標普高盛黃金ER指數，該ETF的每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約價格、淨資產價值及次級市場的市場價格可能受期貨契約標的現貨價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨的資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格合理性，並詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。