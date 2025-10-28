鈊象（3293）股價跌破750！股民焦慮「八成資金被套」 網勸停損買0050

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鈊象毛利率至約九成後段、營業利益率創高。台股示意圖／聯合報系資料照
台股站上28,000點歷史高位，遊戲股鈊象（3293）卻逆勢走弱，PTT網友指出股價從800元平台震盪後，27日再度跌破750元關卡，與大盤走勢脫鉤，引爆PTT討論。網友擔心是「AI吸金造成資金排擠」、「成長率放緩、評價修正」，甚至有人建議「停損改買00550」。

一名網友在PTT發文表示，鈊象營收仍年增、體質無虞，但股價表現低迷；市場面則被指「資金集中AI主線、非AI題材難漲」，加上高成長階段結束後本益比回調，價位回歸「合理區」。亦有說法點出海外政策與機台更動等不確定性影響評價。

原PO自述自千元起分批進場、攤平至成本8百多元，資金配置逾八成押在鈊象，近期跌破關鍵價後「相對剝奪感」強烈，詢問是否應啟動停損機制、改為指數化投資以降低波動，並以「黃賭毒的人性不變」作為長抱邏輯，但對續抱或止血舉棋不定。

多數留言共識認為，此波資金明顯偏好AI相關，非主流標的即使基本面穩健也難吸引買盤；有人主張「檢視買進理由是否仍在」，若成長動能放緩、敘事不明，應調整部位；亦有建議分散至0050或台積電，或等「嘎空／題材再起」尋找更佳出場點。

不同意見與延伸討論則指出，鈊象本質仍穩、配息水位具吸引力，回檔提供長線布局機會；但也有人提醒海外營收落地進度、政策風險與評價下修未必結束。綜合而論，網友多建議依紀律設定停損停利與資產配置上限，避免過度單一重壓，同時保留彈性以應對產業敘事與資金風向變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 鈊象 停損 大盤 台股 0050元大台灣50

