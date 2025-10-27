台股多頭行情延續！35萬投資人擁抱主動式ETF這檔最受歡迎

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
據集保中心統計至24日數據，主動式ETF股東人數自5月上市以來，短短五個月內已突破35萬人。（本報系資料庫）
台股27日跳空開局，盤中最高觸及28,146點，漲幅一度超過600點終場收在在27,993點，上漲461點，28,000點然得而復失，但多頭格局未變。市場買盤強勁，主因美中關係轉趨和緩提振投資氣氛，且看好Fed持續寬鬆政策，加上美股連日走揚，台股也同步大漲。盤面由AI及科技板塊帶動，在多重正面因素助攻下，指數續航力可望延續。

根據統計，目前市場上掛牌的主動式ETF共12檔，包括台股主動式ETF 5檔、海外股票主動式ETF 3檔，以及主動式債券ETF 4檔，且預計年底前將有更多投信加入主動式ETF戰場，市場規模及投資熱度持續擴大。

據集保中心統計至24日數據，主動式ETF股東人數自5月上市以來，短短五個月內已突破35萬人。統計主動式國內股票型ETF的股東人數達30.2萬人，占整體主動式ETF市場85.3%。其餘類型分別為主動式國外股票9.8%、主動式債券4.7%。其中主動統一台股增長（00981A）最受投資人青睞，總股東人數達11.6萬人，在主動式ETF市場居冠。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，台股延續多頭格局，短線雖受美中貿易影響震盪，但中長線企業獲利及AI產業成長趨勢仍具支撐。投資鎖定先進製程、水冷散熱、漲價循環板塊（記憶體、PCB）及Nvidia Rubin供應鏈前三大ODM組裝廠。投資人可透過定期定額布局，掌握台股成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

