外資買超326億元終止連3賣 大買DRAM和高息ETF

社群媒體三不五時，就會推播一些唱衰台灣的悲觀臭嘴文，與這些偏激人士的看法不同，我堅定認為，台灣的未來會更好！​ 這些人，從經濟層面承認台灣股市創新高、人均創新高是「沒錯」，卻又像個滿嘴酸葡萄的幼兒，硬要從「內在結構」去否定這一切的果實，這是何等荒謬？ 首先，從那套「台灣只有好到高科技業」的鬼話開始說起。 當然，高科技業賺得多，從業人口也相對稀有，但每個人天生稟賦才能不同，選擇的職業賽道不同，付出的努力與承受的風險自然也不同，收入豈能奢求一樣？這本來就是人類社會的鐵律！ 重點在於，收入雖然有高有低，但這個社會並沒有讓多數人活在貧窮線以下！

2025-10-27 13:20