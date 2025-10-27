外資買超326億元終止連3賣 大買DRAM和高息ETF
美中貿易協議傳達成初步框架，中國擬暫緩稀土出口管制1年，美國則不會對中國課徵100%關稅，貿易戰暫時降溫，激勵台股今天盤中衝破28000點大關，終場上漲461.37點，收27993.63點，再創收盤新高，成交值新台幣5480.51億元。據證交所統計，三大法人合計買超510.03億元。
觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超326.39億元，終止連3賣；自營商也大買215.68億元，僅投信賣超32.04億元。
個股方面，外資今天買超前3名分別為力積電15萬4048張，期街口布蘭特正2（00715L）6萬1956張，和群益台灣精選高息（00919）4萬3094張。
值得注意的是，除了力積電，外資今天還買超同屬記憶體族群的華邦電2萬7651張排第5，買超旺宏2萬2555張排第6。
另外除了00919，外資今天買超元大高股息（0056）3萬2719張排第4，元大台灣價值高息（00940）1萬7528張排第10。外資今天買超榜前10名，有3檔熱門高股息ETF。
賣超榜方面，外資今天賣超前3名為玉山金11萬1899張，長榮航3萬7408張，以及台新新光金2萬9575張。
國泰投信分析，台股從2022年底起算至今年9月底，指數累計漲幅達到100%，漲勢主要集中在AI，受惠美國大型雲端服務供應商（CSP）資本支出擴張，帶動台灣半導體與AI伺服器族群股價大漲。
國泰投信回顧歷史經典多頭行情，1990年代網路狂潮，台灣加權指數狂飆151%；2000年代房市榮景，大盤指數上漲153%，對照之下，本波台股漲幅與過去相比，仍屬相對溫和。
國泰投信引述Bloomberg預估，AI熱潮帶動下，估計台股企業2025、2026年每股盈餘均呈現雙位數年增，加上AI應用正從雲端延伸至邊緣運算與終端設備，都將持續拉動台灣供應鏈。
