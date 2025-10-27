日股突破50,000點里程碑！三大利多驅動 這檔半導體ETF單日漲近5%最猛

美中貿易磋商達成初步共識，加上美國上周公布CPI年增率低於預期，增添聯準會降息機率，帶動四大指數創高。27日亞股全面走揚，台股盤中一度突破28,000點大關，日經指數盤中也來到50,000點的歷史新高，激勵在台掛牌的多檔日股ETF創掛牌新高。其中，中信日本半導體ETF（00954）更大漲近5%，成為今日表現最亮眼的日股ETF。

中國信託投信表示，美中在馬來西亞吉隆坡的貿易談判初步達成共識，中國大陸暫緩稀土出口管制，恢復購買美國大豆；美國則不加徵中國大陸100%關稅，降低市場不確定性，也讓風險資產迎來反彈。此外美國上周公布CPI略低於預期，強化聯準會再次降息可能性，利多消息接踵而來，今日包含台股在內的亞洲股市皆大漲，台股盤中一度突破28,000點，續創歷史新高，尾盤雖有拉回，收在27,993點，但仍創下歷史新高紀錄。

除了台股外，日經指數27日盤中漲逾千點，突破50,000點里程碑。中國信託投信表示，日本政局迎來歷史性時刻，高市早苗成為日本史上首位女首相。作為「安倍經濟學」的追隨者，預期高市將延續財政擴張、貨幣寬鬆的政策基調，有利於資產價格持續推升。關稅利空底定、政局轉穩，加上政策持續寬鬆，使外資回補意願濃厚，也成為日股持續上攻的一大助力。此外，包含富邦日本（00645）、復華日本龍頭（00949）、中信日本商社（00955）等多檔日股ETF，也都創下掛牌以來新高價。

00954經理人許家瑜表示，在高市新政府傾向持續寬鬆的政策基調下，成長型產業如生成式AI、廣義IT自動化等最受市場看好。在全球AI浪潮的推動下，半導體產業作為科技創新的基石，無疑是日本股市中最具潛力的高成長板塊之一。日本在半導體材料、設備等領域擁有領先優勢，可望在全球供應鏈重塑中受益。而在台掛牌的日本半導體ETF如00954、台新日本半導體（00951），27日皆漲逾4.5%，其中00954收漲4.9%，為日股ETF中單日漲幅冠軍。

另一方面，以日本商社為代表的企業，也正經歷一場價值重估。00955經理人辛忠駿表示。商社具備「低估值、高自由現金流、多角化經營」等優勢，持續吸引國際頂級價值投資者的青睞。透過實地考察可見，商社已不再是傳統產業的代名詞，它們正積極進化轉型，將投資眼光放極遠，涉獵包括AI、網路資安、智慧醫療、再生能源及食品加工等新興領域。例如三井物產透過海外醫療投資取得數據，成為發展智慧醫療的基石，展現其高瞻遠矚與永續經營的韌性。

中國信託投信表示，日本市場正受惠於結構轉型、政策延續與估值提升等三大驅動力，具備長線投資價值。在全球市場分散風險的考量下，建議投資人將日股納入資產配置的一環。透過日本半導體ETF追求日股成長動能，搭配日本商社ETF掌握價值重估的機會，全面性參與高市新政府領導下的日股的多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。