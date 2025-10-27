0050超車00878登「國民ETF」寶座！投資人數破170萬…周冠男：躺著打敗85％投資人

近來市值型ETF掀起存股熱潮。根據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數已突破170萬人，超越國泰永續高股息（00878），成為全台投資人數最多的ETF。法人分析，這顯示散戶投資趨勢正從「領息思維」逐步轉向「成長思維」。

0050在10月23日當週新增投資人數達4.5萬人，總人數達170萬6664人；反觀00878已連續9週下滑，投資人降至168萬人。另一檔高股息ETF群益台灣精選高息（00919）更減少近9000人，創下掛牌以來最大單週跌幅，顯示部分資金正轉進市值型產品。

法人指出，美、日兩大市場最受資金青睞的ETF分別追蹤S&P500與日經225指數，反映的都是市場成長動能。台灣投資人過去偏好高股息商品，主因是殖利率吸引力強；但隨著0050股價拆分降低門檻、報酬亮眼，加上費率調降至0.1%以下，對小資族與新手投資人更具吸引力。

統計顯示，自6月20日完成分割後，0050持有1至5張的投資人數分別成長44.8%與49.1%；同期00878則分別減少2.4%與4.9%。顯示過去以「高息穩定」為主的存股族，已有部分轉向追求長線資本利得的0050。

對於「人多的地方是否安全」的網路討論，投資人意見分歧。部分網友認為，「ETF人多反而更穩定，流動性佳」、「市值型沒有擦鞋童問題，不用怕」；也有人提醒，「人多的地方不要去」，擔心短期過熱。

從投資邏輯觀察，0050長期追蹤台灣權值股，能直接反映台股成長，避開個股風險。財經學者周冠男也指出，對一般投資人來說，「投資越簡單越好，躺在指數上就能打敗85%的市場參與者。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。