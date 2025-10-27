快訊

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

川普下午抵東京！日出動1.8萬警創「史上最高維安」 肅殺場面曝光

0050超車00878登「國民ETF」寶座！投資人數破170萬…周冠男：躺著打敗85％投資人

聯合新聞網／ 綜合報導
0050投資人數突破170萬人，正式超車00878成為「國民ETF」。法人指出，這反映台灣散戶投資重心，正從追求高股息逐步轉向市值型長線成長布局。台股示意圖／聯合報系資料照片
0050投資人數突破170萬人，正式超車00878成為「國民ETF」。法人指出，這反映台灣散戶投資重心，正從追求高股息逐步轉向市值型長線成長布局。台股示意圖／聯合報系資料照片

近來市值型ETF掀起存股熱潮。根據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數已突破170萬人，超越國泰永續高股息（00878），成為全台投資人數最多的ETF。法人分析，這顯示散戶投資趨勢正從「領息思維」逐步轉向「成長思維」。

0050在10月23日當週新增投資人數達4.5萬人，總人數達170萬6664人；反觀00878已連續9週下滑，投資人降至168萬人。另一檔高股息ETF群益台灣精選高息（00919）更減少近9000人，創下掛牌以來最大單週跌幅，顯示部分資金正轉進市值型產品。

法人指出，美、日兩大市場最受資金青睞的ETF分別追蹤S&P500與日經225指數，反映的都是市場成長動能。台灣投資人過去偏好高股息商品，主因是殖利率吸引力強；但隨著0050股價拆分降低門檻、報酬亮眼，加上費率調降至0.1%以下，對小資族與新手投資人更具吸引力。

統計顯示，自6月20日完成分割後，0050持有1至5張的投資人數分別成長44.8%與49.1%；同期00878則分別減少2.4%與4.9%。顯示過去以「高息穩定」為主的存股族，已有部分轉向追求長線資本利得的0050。

對於「人多的地方是否安全」的網路討論，投資人意見分歧。部分網友認為，「ETF人多反而更穩定，流動性佳」、「市值型沒有擦鞋童問題，不用怕」；也有人提醒，「人多的地方不要去」，擔心短期過熱。

從投資邏輯觀察，0050長期追蹤台灣權值股，能直接反映台股成長，避開個股風險。財經學者周冠男也指出，對一般投資人來說，「投資越簡單越好，躺在指數上就能打敗85%的市場參與者。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 市值型

延伸閱讀

台股2萬8…台達電和鴻海再創新高！直雲：市場無利空只剩一個字「多」

玉山金（2884）大跌反而出手買進…理由是？肥羊：不需要！買就對了

台股這一波行情不只是補漲！郭哲榮：是全新的多頭開始

0050定期定額選「哪一天」績效最好？老派：永遠在場比抓低點重要

相關新聞

0050超車00878登「國民ETF」寶座！投資人數破170萬…周冠男：躺著打敗85％投資人

近來市值型ETF掀起存股熱潮。根據集保結算所最新統計，元大台灣50（0050）投資人數已突破170萬人，超越國泰永續高股息（00878），成為全台投資人數最多的ETF。法人分析，這顯示散戶投資趨勢正從

0050定期定額選「哪一天」績效最好？老派：永遠在場比抓低點重要

「定期定額投資，到底哪一天買進最划算？」相信這是很多人都在問的問題。 以下資料及計算取自YP-Finance網站，數據抓取範圍自2006年6月至2025年10月16日。 我們用最老牌的市值型ETF0050來實測，從2003年6月創立開始每月固定投入1,000元，持續到現在2025年10月，共計22年4個月（268個月），累積本金268,000元，結果發現...

財富兩極化嚴重？阿宅「股市沒圍牆」：買0050、006208連睡覺都為你工作

社群媒體三不五時，就會推播一些唱衰台灣的悲觀臭嘴文，與這些偏激人士的看法不同，我堅定認為，台灣的未來會更好！​ 這些人，從經濟層面承認台灣股市創新高、人均創新高是「沒錯」，卻又像個滿嘴酸葡萄的幼兒，硬要從「內在結構」去否定這一切的果實，這是何等荒謬？ 首先，從那套「台灣只有好到高科技業」的鬼話開始說起。 當然，高科技業賺得多，從業人口也相對稀有，但每個人天生稟賦才能不同，選擇的職業賽道不同，付出的努力與承受的風險自然也不同，收入豈能奢求一樣？這本來就是人類社會的鐵律！ 重點在於，收入雖然有高有低，但這個社會並沒有讓多數人活在貧窮線以下！

市值型ETF王者歸來 0050投資人數突破170萬

在AI熱潮延燒下，市值型ETF表現持續火熱，元大台灣50（0050）投資人數於超越護國神山台積電後，10月23日當周再超...

美期指續揚 海外股ETF規模王00662百元達陣

連續假期後買盤歸隊，再加上市場期待本周三大事：川習會、聯準會持續降息、輝達GTC大會，台股27日盤呈現開高，一舉突破28...

AI帶頭漲！當不了台積電員工改當股東 達人：0050、00905...改變社畜命

今天股市持續大漲，牛市格局延續。此次AI帶起的企業獲利成長應能維持數年，不至於出現類似2000年的網路泡沫；畢竟網路泡沫時，科技業其實沒有實質獲利支撐，而是靠本夢比吹出來的，泡沫破裂是遲早的事。 台灣做為重要的科技供應鏈，股市與經濟勢必受惠，而您有從中得益嗎？今年的股市走的出乎意料的好，股市大漲代表經濟好嗎？ 版主認為，股市和經濟之間理應存在相關性，但這種相關性並非簡單的同步漲跌。 股市反應的是投資人對未來的預期，當股市上漲時，可能預示著經濟即將步入復甦成長；當股市開始下跌時，可能預示著經濟即將陷入衰退。 股市藉由預期和信心機制影響經濟，但同時也受經濟基本面的影響，但兩者之間的時間差和複雜性，使得單純依賴股市來判斷經濟全貌有其盲點。 總的來說，股市的長期走勢與經濟的關係，就像德國投資大師科斯托蘭尼提出的「狗與主人」概念，長期股市不可能背離經濟基本面，唯有強勁的經濟動能才能支撐股市不斷上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。