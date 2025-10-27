0050定期定額選「哪一天」績效最好？老派：永遠在場比抓低點重要

「定期定額投資，到底哪一天買進最划算？」相信這是很多人都在問的問題。

以下資料及計算取自YP-Finance網站，數據抓取範圍自2006年6月至2025年10月16日。

我們用最老牌的市值型ETF0050來實測，從2003年6月創立開始每月固定投入1,000元，持續到現在2025年10月，共計22年4個月（268個月），累積本金268,000元，結果發現...

這代表定期定額投資不需要擇時，而是靠長期堅持。不需要花時間盯盤、不需要焦慮每一次的漲跌，只要持續投入，結果差異並不大。

與其花心思猜低點，不如持續買進，讓時間幫你複利滾大。所以要哪一天投入？如果還是拿不定主義，有個簡單建議：選擇領薪日的隔天定期買進，5號領薪→6號投資、10號領薪→11號投資、15號領薪→16號投資（遇假日休市就順延）。

這樣做會強迫先留下錢投資，剩下的才是生活費，避免「想投資卻不小心花掉」的窘境。

投資真正的勝利方程式，不是「抓低點」，而是「讓自己永遠在場」。

◎本文內容已獲 老派存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。