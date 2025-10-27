財富兩極化嚴重？阿宅「股市沒圍牆」：買0050、006208連睡覺都為你工作

社群媒體三不五時，就會推播一些唱衰台灣的悲觀臭嘴文，與這些偏激人士的看法不同，我堅定認為，台灣的未來會更好！​

這些人，從經濟層面承認台灣股市創新高、人均創新高是「沒錯」，卻又像個滿嘴酸葡萄的幼兒，硬要從「內在結構」去否定這一切的果實，這是何等荒謬？

首先，從那套「台灣只有好到高科技業」的鬼話開始說起。

當然，高科技業賺得多，從業人口也相對稀有，但每個人天生稟賦才能不同，選擇的職業賽道不同，付出的努力與承受的風險自然也不同，收入豈能奢求一樣？這本來就是人類社會的鐵律！

重點在於，收入雖然有高有低，但這個社會並沒有讓多數人活在貧窮線以下！

台灣的社會安全網，確保了所有國民都有基本的生活尊嚴。收入多的人，透過累進稅制多繳一點稅，收入少的人，少繳或甚至不用繳。

別忘了，政府還設計了多少租金補貼、學費補助、育兒津貼等多項社會福利，這不是在築底保障嗎？這是什麼？這就是公平的分配機制，而不是你們口中的「不公」。

說地主要把台灣變鬼城，那只是你自己的感覺，但國家正用看得見的制度，托住每個國民的基本生活線！

再者，誰說你只能眼巴巴看著地主、財團或高科技業賺錢？那些高喊「財富集中於少數人」的人，是不是忘了告訴你一個最簡單的道理：股市沒有圍牆！

股票市場從來就沒有限定財團或地主才能買，任何庶民、任何小資族，只要會開個證券戶，都能買進最簡單、風險最低的0050或是006208！

當台股屢創新高，當台灣高科技業在全球呼風喚雨時，透過這些ETF，每位國民都能從大好的股市中，取得一定的投資報酬，共享台灣經濟成長的果實！

這就是最透明、最有效的台灣財富分享管道，你不願學習不想參與，那是你自己的選擇，不是社會的錯！

你說地主房子空著沒關係？那是因為他祖上積德、或是他自己先前付出了一定的努力。但你呢？只要你願意，你手中的0050或006208同樣在為你工作，它同樣在分享台灣整體經濟的果實，你不必受地主的氣，你只需安心地睡覺，讓台灣的經濟為你賺錢。

至於那些「內需蕭條」、「百業蕭條」的論調，更是得了選擇性失明！

一個社會的內需服務業，必然是隨時代變遷而調整方式，而非死守傳統。適者生存，這是商業的鐵律。用「貧富差距擴大」來否定國家強大，這更是偷換概念！貧富差距永遠存在，因為人類的努力和選擇永遠不同。

只有那些信奉共產主義思想的人，才會因為看見別人過得比自己好、比自己努力，就覺得台灣的未來不會更好！

一個經濟體正在轉型升級、金融穩定、社會福利不斷加強、且全民皆可參與股市分享經濟成果的國家，我們哪裡沒有資格高唱「台灣未來會更好」？

悲觀者永遠在抱怨、批評、在發洩情緒、尋找破口，而樂觀者早已上車，分享著台灣這片土地的繁榮。

台灣明天會不會更好？它正在用實質的數據和全民可參與的分享機制告訴你：台灣正在變好，你只是選擇了不去看見！

​

◎本文內容已獲 阿宅-雙碩士地產顧問 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。