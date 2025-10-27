美中各讓一步市場歡漲！ 這檔海外ETF盤中飆天價

美中貿易談判傳來好消息，美國財政部長貝森特透露已與中國達成多項共識，就待月底的「川習會」正式簽署，振奮市場情緒；本周亞馬遜、META等科技巨擘將公布財報，根據FactSet預估，科技7巨頭第3季獲利可望年增達雙位數；雙重因素激勵海外ETF股王統一00757在27日股價再創新高，盤中觸及 122元，大漲2.91%。

受惠於AI為美股科技巨頭所帶來的成長動能，統一FANG+（00757）近兩年來飆漲超過100%，近3個月來漲幅逼近14%，位居海外股票型ETF股王，27日以121.3元開出後一度拉升至122元， 寫下歷史新高價，盤中漲幅2.74%；另外，海外股票型ETF百元俱樂部再添新成員，富邦NASDAQ（00662）以101.05元開高，一度衝達101.3元，盤中漲幅逾2.69%。

統一投信表示，有別於市場上多數ETF採取「市值加權法」，00757採用的是「平均權重法」，能夠讓十大成分股均衡貢獻其成長力道；目前00757十大成分股為Meta、亞馬遜、Netflix、輝達、蘋果、微軟、Alphabet、博通、 CrowdStrike及ServiceNow，涵蓋AI人工智能、雲端資安及影音串流等主流產業。

統一投信指出，00757屬於進攻型選手，適合風險耐受度較高的投資人，美股持續創高之際，建議宜採取定期定額分批布局，才能有效降低風險，享受美股長線成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。