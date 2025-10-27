美期指續揚 海外股ETF規模王00662百元達陣

連續假期後買盤歸隊，再加上市場期待本周三大事：川習會、聯準會持續降息、輝達GTC大會，台股27日盤呈現開高，一舉突破28,000點，盤中大漲超過600點，而美期電子盤也持續走揚，連帶海內外股票ETF紛紛走揚，其中，海外股票ETF規模王的-富邦NASDAQ（00662）盤中突破百元，帶動ETF百元俱樂部成員來到13位。

上周五美股四大指數同步收紅，其中，道瓊工業指數終場上漲472.51點，或1.01%，收在47207.12點；標準普爾500指數上漲53.25點，或0.79%，收在6791.69點；那斯達克指數上漲263.07點，或1.15%，收在23204.87點；費城半導體指數上漲129.549點，或1.89%，收在6976.938點。

隨著股市頻頻改寫新高紀錄，ETF也跟著水漲船高，追蹤NASDAQ 100指數的富邦NASDAQ盤中最高來到101.3元，成分股聚焦於科技創新龍頭企業，包含NVIDIA、Microsoft、Apple等重量級公司，展現強勁的成長動能。

展望後市，富邦NASDAQ經理人王辰方指出，受益於美中貿易局勢和緩及美國信貸恐慌情緒的緩解，市場情緒在近期顯著回暖，除原油外，各大類資產普漲，美股連續走高，由於今年美股上漲的行情主要是由強勁企業獲利所帶動，如果之後總體經濟維持穩健，美股有機會續揚，但企業獲利預期仍是後續股市上漲的主要驅動力。

美國將再面對超級財報周，回顧標普五百第2季獲利超越市場預期之比率逾八成、遠高於長期七成均值，進而2025全年標普五百獲利成長預期於第3季不斷獲分析師上修，已自第2季底的9%預期上修至目前逾11%的雙位數成長，而營利的亮眼表現主要來自AI帶動科技與通訊類股獲利躍升。

展望後市，最新企業財測顯示2026年營利成長將還有更進一步的表現契機，加上前美國經濟保有韌性下，應可支撐年底前股市偏多的行情，建議投資人可透過科技類ETF布局相關概念股，參與AI紅利帶來的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。