AI帶頭漲！當不了台積電員工改當股東 達人：0050、00905...改變社畜命

聯合新聞網／ 存股方程式
在AI科技浪潮下，大盤衝上2萬8。股市示意圖／中央社
今天股市持續大漲，牛市格局延續。此次AI帶起的企業獲利成長應能維持數年，不至於出現類似2000年的網路泡沫；畢竟網路泡沫時，科技業其實沒有實質獲利支撐，而是靠本夢比吹出來的，泡沫破裂是遲早的事。

台灣做為重要的科技供應鏈，股市與經濟勢必受惠，而您有從中得益嗎？今年的股市走的出乎意料的好，股市大漲代表經濟好嗎？

版主認為，股市和經濟之間理應存在相關性，但這種相關性並非簡單的同步漲跌。

股市反應的是投資人對未來的預期，當股市上漲時，可能預示著經濟即將步入復甦成長；當股市開始下跌時，可能預示著經濟即將陷入衰退。

股市藉由預期和信心機制影響經濟，但同時也受經濟基本面的影響，但兩者之間的時間差和複雜性，使得單純依賴股市來判斷經濟全貌有其盲點。

總的來說，股市的長期走勢與經濟的關係，就像德國投資大師科斯托蘭尼提出的「狗與主人」概念，長期股市不可能背離經濟基本面，唯有強勁的經濟動能才能支撐股市不斷上漲。

今年台股加權指數一路過關斬將，頻創歷史新高，某種程度上也代表著台灣的經濟其實不差。

受惠於AI產業帶動的出口動能，今年台灣的經濟成長率預估約為4.45%至5.45%之間（明年預估可能趨緩至大約2.81%），表現不差，顯示台股並非無基之彈。

問題在於，台灣的經濟成長主要集中在少數產業（AI供應鏈），並非雨露均霑。

有些企業賺的盆滿缽滿，卻有一大票傳統產業還在谷底掙扎。此外，台灣逐年擴大的貧富差距也是造成一般民眾對經濟成長無感的主因，經濟成長的果實由少數人整碗端走，普羅大眾很難分到一杯羹。

如果不是科技業從業人員，恐怕會對今年4.45%～5.45%的經濟成長率完全沒有感覺，甚至會有強烈的相對剝奪感。

但埋怨其實無濟於事，應該想辦法讓自己能分享經濟成長的果實，也許轉業跳槽、也許斜槓兼差，都能為自己創造多一點本業收入。

如果不想轉業跳槽、斜槓兼差，又想分享經濟果實，可能嗎？當然有可能啊，存股就是最簡單有效的方法。

當前台灣的經濟成長主要由AI供應鏈貢獻，相關概念股漲翻天，當不成台積電、台達電、台光電的員工，總可以當它們的股東吧。

擔心當個股股東的風險太大，0050、00905、0052⋯⋯等ETF，今年的報酬率也都非常棒，投資這些ETF也能間接成為這些優質企業的股東、也能分享經濟成長的果實。

與其每天抱怨經濟成長與我何干、抱怨貧富差距擴大、抱怨物價年年飛漲，不如想辦法加入這場由資本家制定的金融遊戲，打不贏對手就加入對手。

版主沒有財力雄厚的原生家庭、剛進入職場月薪實領不到四萬元、2006年一個人帶著行李從雲林北上桃園工作，按照現在的說法，當時的版主也是「社畜」一枚；如果當時的版主只會每天抱怨，不想辦法分享經濟成長的果實，現在肯定還是迷茫的「社畜」一枚。

台灣的經濟確實是成長了，部分企業確實有著非常龐大的獲利，而您是不斷抱怨呢？還是想辦法分享經濟成長果實呢？一念地獄、一念天堂，一個簡單的選擇足以改變您的人生軌跡。

一起認真存股吧，這是最簡單有效，而且門檻很低的分享經濟成長果實的方式。這顆經濟成長果實，很香很甜，版主已經吃了十幾年，未來會一直貪婪的吃下去。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 台達電 0050元大台灣50 00905FT臺灣Smart 0052富邦科技

