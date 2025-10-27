群聯飆破千元在望！5檔ETF重倉超過5％ 小資族搶搭AI致富列車

記憶體產業前景樂觀，受美國指標廠美光(Micron)股價於24日刷新歷史紀錄激勵，台系記憶體族群今(27)日同步走強。其中，NAND控制晶片大廠群聯(8299)在AI商機與外資調升評等的雙重利多催化下，開盤後迅速攻上漲停，股價來到968元新高，向千元整數關卡發起挑戰，成台股盤面焦點。

法人指出，群聯此波漲勢的根本原因，來自於全球AI伺服器建置熱潮所引爆的企業級固態硬碟(SSD)強勁需求。國際券商摩根士丹利在其最新研究報告中，便將群聯視為AI半導體供應鏈的關鍵角色，重申「優於大盤」的評等，並將目標價設定在千元。市場分析亦認為，當前QLC NAND晶片供給趨緊，導致部分需求轉向TLC規格，進而推升整體NAND Flash合約價漲幅超出預期，而坐擁豐沛低價庫存的群聯，無疑是此波價格上漲週期的最大贏家之一，營運基本面十分強勁。

隨著股價表現突出，可低價入手、高群聯含量的ETF也受關注。根據CMoney的數據顯示，目前至少有五檔ETF對群聯的持股權重超過5%，其中以「FT臺灣永續高息(00961)」的7.98%為最高，其次為「台新臺灣IC設計(00947)」的6.58%，而「中信上櫃ESG 30(00928)」、「台新永續高息中小(00936)」及「富邦特選高股息30(00900)」的權重也都在5%以上。

值得注意的是，持股比重最高的00961，其選股策略聚焦於股東權益報酬率(ROE)持續表現優異的企業，此一機制使其能有效發掘如群聯這般兼具高成長潛力與穩定獲利能力的企業，其精準的選股眼光也讓該ETF的長期績效備受市場肯定。

展望未來，法人圈普遍預期，在AI伺服器對高效能儲存的龐大需求驅動下，群聯旗下的Pascari高容量企業級SSD解決方案，可望成為公司未來二至三年的核心成長動能，營收貢獻度將持續攀升。此外，由於國際記憶體大廠紛紛將產能與資源集中於高頻寬記憶體(HBM)，擴大了消費性控制晶片的委外訂單，群聯亦將迎來轉單契機，為其長期營運增添更多想像空間。

群聯持股權重ETF

股票代號 股票名稱 標的代號 標的名稱 權重(%) 00961 FT臺灣永續高息 8299 群聯 7.98 00947 台新臺灣IC設計 8299 群聯 6.58 00928 中信上櫃ESG 30 8299 群聯電子 6.01 00936 台新永續高息中小 8299 群聯 5.48 00900 富邦特選高股息30 8299 群聯 5.2469 006201 元大富櫃50 8299 群聯 5.19 00934 中信成長高股息 8299 群聯電子 4.28 00913 兆豐台灣晶圓製造 8299 群聯電子 4.27 00927 群益半導體收益 8299 群聯 4.2319 00919 群益台灣精選高息 8299 群聯 2.8906 00940 元大台灣價值高息 8299 群聯 2.04 00894 中信小資高價30 8299 群聯電子 2.02 00904 新光臺灣半導體30 8299 群聯 1.72 00946 群益科技高息成長 8299 群聯 0.7752 00981A 主動統一台股增長 8299 群聯 0.59 00984A 主動安聯台灣高息 8299 群聯電子 0.3

資料來源： CMoney ；資料日期：截至 2025.10.23

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。