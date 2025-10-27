群聯飆破千元在望！5檔ETF重倉超過5％ 小資族搶搭AI致富列車

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
根據CMoney資料，群聯在多檔ETF中占比最高的是00961 FT臺灣永續高息，權重達7.98%，法人看好00961憑藉高ROE選股策略，將同步受惠記憶體漲價與AI商機。圖／本報資料照片
記憶體產業前景樂觀，受美國指標廠美光(Micron)股價於24日刷新歷史紀錄激勵，台系記憶體族群今(27)日同步走強。其中，NAND控制晶片大廠群聯(8299)在AI商機與外資調升評等的雙重利多催化下，開盤後迅速攻上漲停，股價來到968元新高，向千元整數關卡發起挑戰，成台股盤面焦點。

法人指出，群聯此波漲勢的根本原因，來自於全球AI伺服器建置熱潮所引爆的企業級固態硬碟(SSD)強勁需求。國際券商摩根士丹利在其最新研究報告中，便將群聯視為AI半導體供應鏈的關鍵角色，重申「優於大盤」的評等，並將目標價設定在千元。市場分析亦認為，當前QLC NAND晶片供給趨緊，導致部分需求轉向TLC規格，進而推升整體NAND Flash合約價漲幅超出預期，而坐擁豐沛低價庫存的群聯，無疑是此波價格上漲週期的最大贏家之一，營運基本面十分強勁。

隨著股價表現突出，可低價入手、高群聯含量的ETF也受關注。根據CMoney的數據顯示，目前至少有五檔ETF對群聯的持股權重超過5%，其中以「FT臺灣永續高息(00961)」的7.98%為最高，其次為「台新臺灣IC設計(00947)」的6.58%，而「中信上櫃ESG 30(00928)」、「台新永續高息中小(00936)」及「富邦特選高股息30(00900)」的權重也都在5%以上。

值得注意的是，持股比重最高的00961，其選股策略聚焦於股東權益報酬率(ROE)持續表現優異的企業，此一機制使其能有效發掘如群聯這般兼具高成長潛力與穩定獲利能力的企業，其精準的選股眼光也讓該ETF的長期績效備受市場肯定。

展望未來，法人圈普遍預期，在AI伺服器對高效能儲存的龐大需求驅動下，群聯旗下的Pascari高容量企業級SSD解決方案，可望成為公司未來二至三年的核心成長動能，營收貢獻度將持續攀升。此外，由於國際記憶體大廠紛紛將產能與資源集中於高頻寬記憶體(HBM)，擴大了消費性控制晶片的委外訂單，群聯亦將迎來轉單契機，為其長期營運增添更多想像空間。

群聯持股權重ETF

股票代號股票名稱標的代號標的名稱權重(%)
00961FT臺灣永續高息8299群聯7.98
00947台新臺灣IC設計8299群聯6.58
00928中信上櫃ESG 308299群聯電子6.01
00936台新永續高息中小8299群聯5.48
00900富邦特選高股息308299群聯5.2469
006201元大富櫃508299群聯5.19
00934中信成長高股息8299群聯電子4.28
00913兆豐台灣晶圓製造8299群聯電子4.27
00927群益半導體收益8299群聯4.2319
00919群益台灣精選高息8299群聯2.8906
00940元大台灣價值高息8299群聯2.04
00894中信小資高價308299群聯電子2.02
00904新光臺灣半導體308299群聯1.72
00946群益科技高息成長8299群聯0.7752
00981A主動統一台股增長8299群聯0.59
00984A主動安聯台灣高息8299群聯電子0.3

資料來源：CMoney；資料日期：截至2025.10.23

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

