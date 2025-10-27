利多激勵油價勁揚 街口ETF 00715L 連四漲

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期街口布蘭特正2 ETF（00715L）股價連漲四天，今日早盤衝高到10.98元，漲幅約3.1%；由於美國制裁俄羅斯石油公司、中國大陸煉油廠停購俄羅斯石油，激勵油價大漲走高。

根據路透社報導，雖然美國上周宣布對俄羅斯的石油公司祭出制裁措施，而推動國際油價反彈大漲，不過由於市場對川普政府的反覆態度產生懷疑，導致上周五（24日）國價油價小幅拉回。據一位美國官員和知情人士透露，如果俄羅斯繼續拖延結束烏克蘭戰爭，美國總統川普已經準備好對俄羅斯經濟的關鍵領域實施額外制裁。雖然目前尚不清楚美國政府是否會在短期內真正採取這些舉措，但在川普上週對俄羅斯實施自今年1月上任以來的首次制裁後，川普政府內部已經擁有完善的工具來進一步加大制裁力度。

此外，能源服務商貝克休斯公司的執行長表示，儘管面臨地緣政治和政策阻力，但全球宏觀環境到2025年仍將保持韌性，這得益於生成人工智慧的快速部署，推動電力需求和工業活動。不過石油市場受到供應過剩的擔憂正在打壓市場情緒，部分OPEC+成員國仍無法達到產量配額。預計在市場吸收OPEC的額外供應之前，石油業的上游投資將持續低迷。

街口投信分析，隨著石油和天然氣產業的合併浪潮被重組和重構所取代，石油和天然氣生產商及油田服務供應商正在大幅裁員。根據路透社彙編的石油和天然氣行業裁員概況，雪佛龍、埃克森美孚、康菲石油、英國石油、殼牌、Equinor、Harbour Energy、APA Corp、OMV、埃克森美孚加拿大分公司帝國石油、哈里伯頓和SLB均已開始在某些地區和市場裁員。埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油和英國石油已宣布裁員數千人，其中一些公司計劃在2027年底將員工人數減少25%。

值得留意的是，有消息人士表示，在美國對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁後，中國國家石油公司中國石油已暫停購買俄羅斯海運石油。由於擔心受到制裁影響，中國大陸大型石油公司－中石化、中海油和振華石油至少在短期內將不再從事俄羅斯海運石油交易。貿易商表示，俄羅斯石油公司和盧克石油公司的大部分石油都是透過中間商向中國銷售的，而不是直接與買家打交道。同時，一些交易員表示，獨立煉油商可能會暫停購買以評估制裁的影響，但仍會考慮繼續購買俄羅斯石油

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

