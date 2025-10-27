0056首領息346元！真星華「這只是熱身」：明年開始每季加碼10張

0056買400股

上周第一次買400股不小心參加除息，大概有股息346元。這次的除息，因為買股未滿一季，且只有零股，當作熱身，納入115年1月除息及2月領息那次的第1季度小結去檢視。

目前各種條件估算，每季有機會增加10張0056參與除息，1年下來有40張、2年有80張。如果各種條件沒有太大變化，原定50張到100張的目標可以完成；若能再擠出更多張數，自然更優。

2025年的股市基本上是川爺一個人的舞台，他每說一句話或寫一段文字，立刻會引起市場的揣測、分析與情緒，然後影響美股及被點名地區的股價波動，接著繼續擴散到其他市場的揣測、分析與情緒，再影響其他市場例如台股個股的股價波動，最後個股波動打成幾包，分別影響各別持有這些個股的ETF之淨值與股價。

從川爺金口一開或金筆一劃，整個蝴蝶效應，越過太平洋到這裏，最終收斂成0056的淨值與股價變化，全程沒有我能左右的事。我只能在下單時，決定下單的價格與股數，即使是這麼小小的決定權，也不是我想要幾元成交，就會幾元成交。例如市場價格36.55元，我輸入買價36.5元，貪圖少一點點成本，結果可能成交、不成交，或部分成交。

在累積50張到100張的過程中，這個0.05元實在是微不足道。我不知道堅持省這個0.05元的意義是什麼？跟人說嘴、炫耀我買的比較便宜？問題是，存股是為了將來的自由，不是為了炫耀，而且省0.05元有什麼好拿來講的。

還有，下單後遲遲未成交，一件事一直掛在心上，好像有事情未完成，心理不太舒服，我何必自找麻煩。想明白這一切後，我買整張都是直接選市價下單；買零股直接選當下的價格。秒成交後，庫存明細立刻增加，完成任務、一件事了、心中舒坦。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。