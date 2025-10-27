00918早盤衝上22.97元再度順利填息！高股息黑馬含息報酬率突破100％
雖然多數台灣投資人選擇高股息ETF時看重配息能力，但法人提醒，投資人也絕對不能忽視含息報酬率表現。在配息的同時，含息報酬率還能持續上漲，才能顯示一檔高股息ETF的真實力，而不是只會拿投資人的錢從左口袋放到右口袋。
統計目前規模前五大季配高股息ETF，從掛牌以來，已有4檔含息報酬率超過100%，其中最老字號高股息ETF元大高股息（0056）花費的時間最久，用了4373天，超過10年才達到這個里程碑，速度最快的則是大華優利高填息30（00918）只花了1063天，不到3年。
規模前5大季配高股息ETF報酬率達100%花費天數
|ETF代號
|ETF簡稱
|掛牌日
|含息報酬率達100%花費天數
|00918
|大華優利高填息30
|2022/11/24
|1063天
|00878
|國泰永續高股息
|2020/7/20
|1452天
|00713
|元大台灣高息低波
|2017/9/27
|2070天
|0056
|元大高股息
|2007/12/26
|4373天
|00919
|群益台灣精選高息
|2022/10/20
|尚未達成
資料來源：CMoney；統計至2025/10/22；含息報酬率；以收盤市價計
法人指出，00918含息報酬率能在3年內翻倍，填息表現是關鍵！00918是首檔以「填息紀錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，畢竟股息配發後能夠填息，才能創造有吸引力的報酬率。
|期間
|三個月
|六個月
|一年
|今年以來
|二年
|成立至今
|累積報酬率
|7.27%
|20.30%
|4.89%
|7.43%
|45.26%
|100.28%
資料來源：CMoney；統計至2025/10/22；含息報酬率；台幣計價
根據彭博統計，若以淨值計算，00918最近10次除息，已有7次順利填息，最近一次9月18除息之後已在10月22日完成填息，僅花費22日。
今天早上（10月27日）開盤時，00918市價一度衝上22.97元，代表再度完成填息。法人認為，這樣的表現進一步凸顯00918在填息能力與含息報酬率上的優勢，也展現高股息ETF「能配、也能漲」的真實實力。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
