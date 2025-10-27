快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

00918早盤衝上22.97元再度順利填息！高股息黑馬含息報酬率突破100％

聯合新聞網／ 綜合報導
00918近10次除息已有7次順利填息，含息報酬率不到3年翻倍，成為法人點名最具「能配又能漲」實力的高股息ETF代表。（本報系資料庫）
00918近10次除息已有7次順利填息，含息報酬率不到3年翻倍，成為法人點名最具「能配又能漲」實力的高股息ETF代表。（本報系資料庫）

雖然多數台灣投資人選擇高股息ETF時看重配息能力，但法人提醒，投資人也絕對不能忽視含息報酬率表現。在配息的同時，含息報酬率還能持續上漲，才能顯示一檔高股息ETF的真實力，而不是只會拿投資人的錢從左口袋放到右口袋。

統計目前規模前五大季配高股息ETF，從掛牌以來，已有4檔含息報酬率超過100%，其中最老字號高股息ETF元大高股息（0056）花費的時間最久，用了4373天，超過10年才達到這個里程碑，速度最快的則是大華優利高填息30（00918）只花了1063天，不到3年。

規模前5大季配高股息ETF報酬率達100%花費天數

ETF代號ETF簡稱掛牌日含息報酬率達100%花費天數
00918大華優利高填息302022/11/241063天
00878國泰永續高股息2020/7/201452天
00713元大台灣高息低波2017/9/272070天
0056元大高股息2007/12/264373天
00919群益台灣精選高息2022/10/20尚未達成

資料來源：CMoney；統計至2025/10/22；含息報酬率；以收盤市價計

法人指出，00918含息報酬率能在3年內翻倍，填息表現是關鍵！00918是首檔以「填息紀錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，畢竟股息配發後能夠填息，才能創造有吸引力的報酬率。

期間三個月六個月一年今年以來二年成立至今
累積報酬率7.27%20.30%4.89%7.43%45.26%100.28%

資料來源：CMoney；統計至2025/10/22；含息報酬率；台幣計價

根據彭博統計，若以淨值計算，00918最近10次除息，已有7次順利填息，最近一次9月18除息之後已在10月22日完成填息，僅花費22日。

今天早上（10月27日）開盤時，00918市價一度衝上22.97元，代表再度完成填息。法人認為，這樣的表現進一步凸顯00918在填息能力與含息報酬率上的優勢，也展現高股息ETF「能配、也能漲」的真實實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

0056明年全力買進、2027年目標換成0050！存股哥曝光原因：報酬率相當不錯

玉山金（2884）出價8元換股收購三商壽！老牛提三大挑戰：代價恐不小

00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

相關新聞

AI帶頭漲！當不了台積電員工改當股東 達人：0050、00905...改變社畜命

今天股市持續大漲，牛市格局延續。此次AI帶起的企業獲利成長應能維持數年，不至於出現類似2000年的網路泡沫；畢竟網路泡沫時，科技業其實沒有實質獲利支撐，而是靠本夢比吹出來的，泡沫破裂是遲早的事。 台灣做為重要的科技供應鏈，股市與經濟勢必受惠，而您有從中得益嗎？今年的股市走的出乎意料的好，股市大漲代表經濟好嗎？ 版主認為，股市和經濟之間理應存在相關性，但這種相關性並非簡單的同步漲跌。 股市反應的是投資人對未來的預期，當股市上漲時，可能預示著經濟即將步入復甦成長；當股市開始下跌時，可能預示著經濟即將陷入衰退。 股市藉由預期和信心機制影響經濟，但同時也受經濟基本面的影響，但兩者之間的時間差和複雜性，使得單純依賴股市來判斷經濟全貌有其盲點。 總的來說，股市的長期走勢與經濟的關係，就像德國投資大師科斯托蘭尼提出的「狗與主人」概念，長期股市不可能背離經濟基本面，唯有強勁的經濟動能才能支撐股市不斷上漲。

群聯飆破千元在望！5檔ETF重倉超過5％ 小資族搶搭AI致富列車

記憶體產業前景樂觀，受美國指標廠美光(Micron)股價於24日刷新歷史紀錄激勵，台系記憶體族群今(27)日同步走強。其中，NAND控制晶片大廠群聯(8299)在AI商機與外資調升評等的雙重利多催化下

0056首領息346元！真星華「這只是熱身」：明年開始每季加碼10張

0056買400股 上周第一次買400股不小心參加除息，大概有股息346元。這次的除息，因為買股未滿一季，且只有零股，當作熱身，納入115年1月除息及2月領息那次的第1季度小結去檢視。 目前各種條

00918早盤衝上22.97元再度順利填息！高股息黑馬含息報酬率突破100％

雖然多數台灣投資人選擇高股息ETF時看重配息能力，但法人提醒，投資人也絕對不能忽視含息報酬率表現。在配息的同時，含息報酬率還能持續上漲，才能顯示一檔高股息ETF的真實力，而不是只會拿投資人的錢從左口袋

00940放了1年半僅賺1104元！知美「不再買進」：2點沒達標失去投資價值

做夢也沒有想到，2024年買進的00940，放著放著竟然開始賺錢了！ 台股已經創新高，但是00940還是沒有成功回到發行價，曾經快要突破百萬的受益人數，短短一年半的時間裡就有超過37萬人選擇離開。 過去常常有人說，00940是因為在台股的高點發行，所以績效表現才會看起來不好，但是事實真的是這個樣子嗎？

不要重押全都台股！但若從0050或006208開始可以？Ffaarr：比什麼都不做要好

雖然我在這常常建議不要重押全押台股，但我非常同意剛要加入指數化投資的人，如果一時還沒心理準備作複委託或買海外標的，可以先從台股ETF，例如0050或006208開始。 首先，指數化投資的路很長，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。