00918早盤衝上22.97元再度順利填息！高股息黑馬含息報酬率突破100％

雖然多數台灣投資人選擇高股息ETF時看重配息能力，但法人提醒，投資人也絕對不能忽視含息報酬率表現。在配息的同時，含息報酬率還能持續上漲，才能顯示一檔高股息ETF的真實力，而不是只會拿投資人的錢從左口袋放到右口袋。

統計目前規模前五大季配高股息ETF，從掛牌以來，已有4檔含息報酬率超過100%，其中最老字號高股息ETF元大高股息（0056）花費的時間最久，用了4373天，超過10年才達到這個里程碑，速度最快的則是大華優利高填息30（00918）只花了1063天，不到3年。

規模前5大季配高股息ETF報酬率達100%花費天數

ETF代號 ETF簡稱 掛牌日 含息報酬率達100%花費天數 00918 大華優利高填息30 2022/11/24 1063天 00878 國泰永續高股息 2020/7/20 1452天 00713 元大台灣高息低波 2017/9/27 2070天 0056 元大高股息 2007/12/26 4373天 00919 群益台灣精選高息 2022/10/20 尚未達成

資料來源： CMoney ；統計至 2025/10/22 ；含息報酬率；以收盤市價計

法人指出，00918含息報酬率能在3年內翻倍，填息表現是關鍵！00918是首檔以「填息紀錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，畢竟股息配發後能夠填息，才能創造有吸引力的報酬率。

期間 三個月 六個月 一年 今年以來 二年 成立至今 累積報酬率 7.27% 20.30% 4.89% 7.43% 45.26% 100.28%

資料來源： CMoney ；統計至 2025/10/22 ；含息報酬率；台幣計價

根據彭博統計，若以淨值計算，00918最近10次除息，已有7次順利填息，最近一次9月18除息之後已在10月22日完成填息，僅花費22日。

今天早上（10月27日）開盤時，00918市價一度衝上22.97元，代表再度完成填息。法人認為，這樣的表現進一步凸顯00918在填息能力與含息報酬率上的優勢，也展現高股息ETF「能配、也能漲」的真實實力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。